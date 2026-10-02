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Sora Paulei a transmis un mesaj după împăcarea fetei cu Alberto. Ce a aflat concurenta Mireasa: „E culmea culmilor!”

După task-ul cătușelor, Paula și Alberto s-au împăcat. Cei doi au apărut de mână în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 1 octombrie 2026, iar Raluca Preda le-a citit un mesaj transmis de sora fetei. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 11:25 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 11:30
Sora Paulei a transmis un mesaj după împăcarea fetei cu Alberto | Antena Stars
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Sora Paulei nu a putut intra în direct, însă a transmis un mesaj pe care l-a citit prezentatoarea. Gabriela nu este de acord cu faptul că sora sa și-a iertat iubitul așa ușor și a opinat că la task-ul cătușelor Alberto părea într-o relație cu Claudia.

Ce mesaj a transmis sora Paulei după împăcarea ei cu Alberto: „Nu se mai poate”

Sora Paulei este de părere că Alberto nu o respectă pe iubita lui.

„Nu sunt deloc de acord cu faptul că l-ai iertat pe Alberto atât de ușor și atât de repede. S-a văzut clar că Alberto a privit-o pe Claudia de mai multe ori, ținând-o în brațe pe Paula. Plus afirmațiile pe care le-a făcut, ca și cum ar mai fi avut sentimente pentru Claudia. Și nu mai vorbim de task-ul cu cătușele. Acolo zici că erau ei un cuplu: Claudia și Alberto. Îi mai spune că e și frumoasă înainte de culcare. Nu se mai poate atât de clar. Claudia i-a spus că nu-i mai dă o șansă și el doar încearcă până când Claudia va ceda. Și după toate astea, o scoate tot pe Paula vinovată și o acuză că-i caută atenția lui Valentin. E culmea culmilor. El nu are niciun respect față de Paula. A demonstrat asta de mai multe ori în așa puțin timp. Eu așa văd. Paula l-a respectat pe Alberto”, este mesajul surorii Paulei.

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Alberto spune că acceptă părerea surorii, dar a precizat că nu-și dorește ceva cu Claudia: „Avem mici conexiuni în casă, nu pot să trec pe lângă un om care nu mi-a făcut nimic fără să spun nimic!”, a spus Alberto.

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Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Cine a câștigat task-ul cătușelor din sezonul 14 Mireasa. Alberto și Paula i-au surprins pe colegi la finalul emisiei...
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