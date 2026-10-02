CNAIR a publicat harta cu punctele de control unde vor fi opriți șoferii în perioada următoare.

De ce vor fi opriți șoferii în trafic în perioada următoare. CNAIR a publicat harta zonelor vizate | Shutterstok

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat harta oficială cu localizarea punctelor pentru anchetele de circulație Origine-Destinație. În aceste zone, șoferii vor fi trași pe dreapta de polițiști și întrebați de recenzori cu privire la rutele și scopul călătoriilor, potrivit stiripesurse.ro.

Citește și: Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Când se desfășoară ancheta și care sunt zonele vizate

Ancheta se desfășoară în zilele de 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026. Activitatea va avea loc în două reprize zilnice: 08:00-12:00 și 14:00-18:00, potrivit sursei citate mai sus.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile au precizat că punctele de anchetă au fost stabilite prin metode statistice stricte, respectând Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine-Destinație, potrivit stiripesurse.ro.

Pe hartă, fiecare punct cromatic este atribuit unei singure zile de anchetă, conform Legendei aflate în colțul din stânga-jos.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Principalele întrebări din formular

Originea și destinația cursei (ex: București, Zalău, Suceava, Chișinău);

Scopul călătoriei (ex: loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);

Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

CNAIR a precizat că toate informațiile solicitate și colectate în cadrul anchetelor de circulație Origine-Destinație sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare, identitatea șoferilor sau alte elemente cu caracter personal, procesul respectând în totalitate Regulamentul General privind Protecția Datelor.

CNAIR face apel la înțelegere și cooperare din partea șoferilor, scopul fiind ca timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate.

„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate”, a comunicat CNAIR, potrivit Antena 3 CNN.

Citește și: Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă