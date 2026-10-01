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Cine a câștigat task-ul cătușelor din sezonul 14 Mireasa. Alberto și Paula i-au surprins pe colegi la finalul emisiei

Toți concurenții din sezonul 14  au respectat regulile de la task-ul cătușelor, motiv pentru care toți au fost declarați câștigători de Simona Gherghe. Prezentatoarea a observat, la finalul emisiei de Mireasa de pe 1 octombrie, că Alberto și Paula se țin din nou de mână.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 16:14 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 16:26
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La finalul emisiei live de Mireasa de pe 1 octombrie 2026 Simona Gherghe a anunțat că toți participanții la task-ul cătușelor sunt câștigători.

Premiile individuale sunt fast food și alegerea melodiilor. Și cei care s-au ales unii pe alții vor avea acces la un date special, 10 minute la telefon sau o noapte împreună în casa Mireasa.

Cei care au format o pereche sunt: Valentin și Claudia, Ande și Patrick, Alberto și Paula și Irina și Ronaldo.

Cine a câștigat task-ul cătușelor din sezonul 14 Mireasa. Simona Gherghe, surprinsă la finalul emisiei de apropierea a doi concurenți: „Ce faci cu mâna pe piciorul ei?”

„Avem 4 perechi, toată lumea e câștigătoare, asta înseamnă că toți veți primi fast food și melodii”, le-a spus Simona Gherghe.

Prezentatoarea Mireasa a fost surpinsă că, după 2 zile în care nu și-au vorbit, Alberto și Paula se țin din nou de mână. După ce au avut o discuție în pauză, cei doi s-au împăcat:

„Ce faci cu mâna pe piciorul ei?”, a întrebat Simona Gherghe. „Am avut o discuție în pauză și ne-am împăcat”, a răspuns Alberto.

Citește și: Alberto și Claudia, împreună la task-ul cătușelor de la Mireasa: „Ce frumoasă ești!” Cum a reacționat Paula când a văzut imaginile

Alberto a avut un conflict cu Valentin, căruia i-a reproșat că s-ar uita la Paula.

„Paula s-a uitat la tine și când a văzut că mă uit la ea, a mutat privirea. Când am lăsat-o pe Claudia, ai spus că vrei o femeie precum Claudia. Acum o vrei pe Paula”, i-a spus Alberto lui Valentin, spre supărarea fetei.

„Astea sunt în capul tău. Am zis că vreau să găsesc o persoană echilibrată ca Puala, nu irascibilă ca Maria. Nu are legătură cu tine, Alberto! Era mai ușor dacă veneai și vorbeai cu mine, nu să ne războim. Cred că ești mare om încât să-mi fie frică”, i-a răspuns Valentin.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 1 octombrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Alberto și Claudia, împreună la task-ul cătușelor de la Mireasa: „Ce frumoasă ești!” Cum a reacționat Paula când a văzut...
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