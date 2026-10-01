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Alberto și Claudia, împreună la task-ul cătușelor de la Mireasa: „Ce frumoasă ești!” Cum a reacționat Paula când a văzut imaginile

La task-ul cătușelor din sezonul 14 Mireasa, Alberto și CLaudia au fost încătușați. Cei doi au avut discuții lungi, iar concurentul i-a făcut fetei o declarație, despre care în live a precizat că era, de fapt, o ironie”. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 15:01 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 15:07
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Claudia și Alberto au stat la discuții până la 6 dimineața. Băiatul a mărturisit că a avut ceva de lămurit cu fata cu care a avut o interacțiune în trecut.

„Ce frumoasă ești!”, i-a spus Alberto Claudiei după ce au stat la discuții până la 6 dimineața. Cum a reacționat Paula după ce a văzut imaginile

„Ne-am înțeles bine. Mă așteptam să ne certăm sau să fie niște înțepături”, a spus Claudia, care a spus că dacă ar fi fost în locul Paulei, ar fi fost deranjată de unele lucruri.

Înainte de culcare, Alberto i-a spus Claudiei: „Ce frumoasă ești!”. Băiatul spune că tuturor le face astfel de complimente.

După ce a văzut imaginile, Paula nu a putut spune decât că i s-a părut foarte frumoasă interacțiunea.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 1 octombrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Colaj cu concurenții Mireasa

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