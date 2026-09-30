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Fotbalist polonez, probleme cu legea înainte de Polonia - România. Ce a făcut Arkadiusz Milik în Varșovia

Probleme cu legea pentru Arkadiusz Milka! Marele fotbalist din Polonia, care a încălcat mai multe reguli de circulație, a ajuns în fața judecătorilor. Iată ce s-a întâmplat pe data de 25 septembrie!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 18:25 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 19:11
Ce a făcut Arkadiusz Milik înainte de meciul dintre România și Polonia | Instagram
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Arkadiusz Milik are probleme după un incident rutier petrecut pe străzile din Varșovia. Fotbalistul lui Juventus a fost surprins în timp ce încălca mai multe reguli de circulație, iar cazul său a ajuns să fie analizat din nou de autorități după apariția unor imagini în spațiul public.

Arkadiusz Milik, probleme cu legea în Polonia

Totul s-a întâmplat pe 25 septembrie, în centrul capitalei Poloniei. Fotbalistul se afla la volanul unei mașini de lux și ar fi făcut o depășire pe linie dublă continuă, chiar în apropierea unei treceri pentru pietoni. Manevra a avut loc în fața unui echipaj de poliție, care a pornit imediat după mașina fotbalistului.

După ce l-au tras pe dreapta, agenții au decis să nu îl amendeze pe fotbalist și să nu îi acorde puncte de penalizare. Fotbalistul a primit doar un avertisment pentru comportamentul său în trafic.

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Situația s-a schimbat însă după ce au apărut imagini în care fostul internațional polonez este surprins trecând pe roșu. Potrivit informațiilor publicate de Fakt.pl, polițiștii care l-au oprit inițial nu constataseră această abatere în momentul intervenției.

Ulterior, Poliția din Varșovia a revenit asupra cazului și a analizat imaginile și documentele existente. Jakub Pacyniak, purtătorul de cuvânt al Poliției din Varșovia, a precizat că faptul că Milik fusese avertizat inițial nu înseamnă că autoritățile nu mai pot face demersuri. Materialele strânse ar urma să fie transmise instanței, care va decide în privința sancțiunilor.

Depășirea în zona trecerii pentru pietoni poate fi sancționată cu 1.500 de zloți și 15 puncte de penalizare. Pentru încălcarea liniei duble continue se poate aplica o amendă de 200 de zloți și alte 5 puncte, în timp ce trecerea pe roșu poate aduce 500 de zloți și 15 puncte.

Dacă toate cele trei abateri vor fi reținute, sportivul ar putea ajunge la 35 de puncte de penalizare. În Polonia, limita pentru șoferii care au permisul de mai mult de un an este de 24 de puncte, iar depășirea acestui prag poate duce la retragerea permisului.

Fotbalistul nu a fost convocat la națională

În această perioadă, Arkadiusz Milik nu face parte din lotul Poloniei. Naționala poloneză urmează să întâlnească România, vineri, 2 octombrie, la Varșovia.

Milik nu a mai fost convocat la prima reprezentativă din vara anului 2024. Atacantul are 73 de selecții pentru Polonia și a marcat 17 goluri. A debutat pentru națională în octombrie 2012, pe când avea doar 18 ani.

Arkadiusz Milik, pe teren

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