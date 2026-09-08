Mireasa, sezon 14. Ce fete din casă consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său. Doamna Emilia a dat exemple clare

Doamna Emilia a intrat în casa Mireasa pentru a-i fi alături fiului său. Mama lui Valentin și-a exprimat opinia în legătură cu ce fată i s-ar potrivi băiatului.

Valentin a avut o foarte scurtă relație cu Maria. Tânăra a recunoscut că s-a îndrăgostit de el, însă, după câteva analize, băiatul și-a dat seama că nu s-ar vedea alături de Maria pe termen lung. Temperamentul vulcanic al Mariei a cântărit la decizia lui Valentin de a pune punct relației.

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Ce fete din casa Mireasa consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său: „Am văzut că sunt persoane liniștite”. Doamna Emilia, reacție după despărțirea lui de Maria

În emisia de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 7 septembrie 2026, doamna Emilia a numit 2 fete despre care consideră că s-ar potrivi cu Valentin.

„În ultimul timp l-am văzut pe Valentin supărat, dezamăgit, îngândurat. Din casă cosider că i s-ar potrivi Paula sau Claudia. Am văzut că sunt persoane liniștite, răspund când sunt întrebate și nu vorbesc aiurea. Claudia gândește foarte bine și este genul Vali, așa spun eu! La început a avut-o pa Paula în top și a apărut Maria. Nu știu ce s-a întâmplat”, a spus mama lui Valentin.

Valentin a explicat că după al doilea date cu Maria, a început să fie nesigur în ceea ce privește relația lor.

„Am stat și m-am gândit cum aș vrea să fie fata de lângă mine. Să dau un exemplu din casă, îmi place mult comportamentul Claudiei. Declinul Mariei a început după al doilea date”, a spus Valentin.

Psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Valentin asupra imaturității de care a dat dovadă în interacțiunea cu Maria, deoarece nu a fost precis cu ceea ce-l deranjează și nu a trasat limite: „I-ai dat senzația că ești ok cu absolut orice, și dintr-o dată i-ai spus că nu o mai placi. Nu a fost corect pentru suferința ei, pentru că se vede foarte clar că s-a îndrăgostit!”, i-a spus psihologul Eduard Puiu lui Valentin.

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