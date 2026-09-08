Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 14. Ce fete din casă consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său. Doamna Emilia a dat exemple clare

Mireasa, sezon 14. Ce fete din casă consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său. Doamna Emilia a dat exemple clare

Doamna Emilia a intrat în casa Mireasa pentru a-i fi alături fiului său. Mama lui Valentin și-a exprimat opinia în legătură cu ce fată i s-ar potrivi băiatului. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 10:32 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 10:44
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Valentin a avut o foarte scurtă relație cu Maria. Tânăra a recunoscut că s-a îndrăgostit de el, însă, după câteva analize, băiatul și-a dat seama că nu s-ar vedea alături de Maria pe termen lung. Temperamentul vulcanic al Mariei a cântărit la decizia lui Valentin de a pune punct relației.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Valentin s-a despărțit de Maria, iar motivul i-a uimit pe mulți! Ce confesiune a făcut concurenta

Ce fete din casa Mireasa consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său: „Am văzut că sunt persoane liniștite”. Doamna Emilia, reacție după despărțirea lui de Maria

În emisia de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 7 septembrie 2026, doamna Emilia a numit 2 fete despre care consideră că s-ar potrivi cu Valentin.

„În ultimul timp l-am văzut pe Valentin supărat, dezamăgit, îngândurat. Din casă cosider că i s-ar potrivi Paula sau Claudia. Am văzut că sunt persoane liniștite, răspund când sunt întrebate și nu vorbesc aiurea. Claudia gândește foarte bine și este genul Vali, așa spun eu! La început a avut-o pa Paula în top și a apărut Maria. Nu știu ce s-a întâmplat”, a spus mama lui Valentin.

Valentin a explicat că după al doilea date cu Maria, a început să fie nesigur în ceea ce privește relația lor.

„Am stat și m-am gândit cum aș vrea să fie fata de lângă mine. Să dau un exemplu din casă, îmi place mult comportamentul Claudiei. Declinul Mariei a început după al doilea date”, a spus Valentin.

Psihologul Eduard Puiu i-a atras atenția lui Valentin asupra imaturității de care a dat dovadă în interacțiunea cu Maria, deoarece nu a fost precis cu ceea ce-l deranjează și nu a trasat limite: „I-ai dat senzația că ești ok cu absolut orice, și dintr-o dată i-ai spus că nu o mai placi. Nu a fost corect pentru suferința ei, pentru că se vede foarte clar că s-a îndrăgostit!”, i-a spus psihologul Eduard Puiu lui Valentin.

valentin si mama lui, la Mireasa

Citește și: Mireasa, sezon 14. Primul cuplu s-a format! Doi concurenți s-au sărutat la petrecere și au confirmat relația

Mireasa, sezon 14. Primele imagini cu Ronaldo, noul concurent. Ce a declarat când a intrat în competiție...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj
Observatornews.ro Satul în care o gospodărie cu 2 case se vinde la 15.800 €. Se află la 10 km de oraş Satul în care o gospodărie cu 2 case se vinde la 15.800 €. Se află la 10 km de oraş
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Mireasa, sezon 14. Primele imagini cu Ronaldo, noul concurent. Ce a declarat când a intrat în competiție
Mireasa, sezon 14. Primele imagini cu Ronaldo, noul concurent. Ce a declarat când a intrat în competiție
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 14. Radu a invocat despărțirea de Anne-Mary la petrecere. Ce s-a întâmplat între ei și cum au apărut în live
Mireasa, sezon 14. Radu a invocat despărțirea de Anne-Mary la petrecere. Ce s-a întâmplat între ei și cum au...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață
Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico. Propunerea care a stârnit reacții: NEW AMERICA...
Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico. Propunerea care a stârnit reacții: NEW AMERICA... Kudika
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze Redactia.ro
Filmul prinderii fugarului moldovean, găsit pe un câmp din Dolj. Folosea o identitate falsă în România
Filmul prinderii fugarului moldovean, găsit pe un câmp din Dolj. Folosea o identitate falsă în România Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x