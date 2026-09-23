Premieră la Mireasa. Ce anunț a făcut Simona Gherghe pentru fete: „Este ceva ce nu s-a mai întâmplat în emisiune”

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat că fetele vor avea parte de o vizită la care nu s-ar fi așteptat.

Simona Gherghe le-a anunțat pe fete că pe 24 septembrie de dimineață vor cunoaște doi potențiali noi concurenți. Prezentatoarea nu a dat foarte multe detalii, însă a precizat că așa ceva nu s-a mai întâmplat la Mireasa.

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„Este ceva ce nu s-a mai întâmplat la Mireasa!”. Ce anunț a făcut Simona Gherghe la finalul emisiei live: „E o premieră!”

„Fiți atente, fetelor! Avem o surpriză pentru voi și ceva ce nu s-a mai întâmplat la Mireasa. O premieră, practic. Mâine la ora 10:00 vă rog să fiți pregătite pentru o vizită la care nu v-ați fi gândit. Mâine la ora 10:00 vor veni în casa Mireasa 2 potențiali concurenți. Vin să vă cunoască. Deocamdată în vizită și cine știe. O să vă spun mai departe care sunt următorii pași. Vă dau informații cu picătura. Mâine o să avem invitați în live”, a anunțat Simona Gherghe.

Așadar, pe 24 septembrie, fetele vor cunoaște 2 băieți.

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Anunțul a fost făcut în emisia live de Mireasa de pe 23 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.