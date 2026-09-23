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Radu din sezonul 14 Mireasa, mărturisire grea despre trecutul lui. Ce i-a spus iubitei: „Eu toată viața mi-am dorit să fiu iubit”

Radu este un concurent admirat în sezonul 14 Mireasa. Toți băieții îl iau drept un exemplu de calmitate și de disciplină, însă tânărul ascunde un trecut greu. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 16:39 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 16:46
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Radu a mărturisit că în copilărie nu se simțea văzut și iubit, așa că s-a gândit că nu merită să existe pe lume. Radu i-a mărturisit iubitei că nu a fost la fel de calculat și liniștit cum este acum. Mai mult, concurentul Mireasa a făcut o dezvăluire sumbră.

„Eu am fost foarte rău până la 24 de ani. Am fost aproape să mă omor de mai multe ori și mi-a fost foarte greu să fiu cum sunt azi”, i-a spus Radu lui Anne-Mary.

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Radu de la Mireasa, mărturisire sumbră despre trecutul lui. Informații cu puternic impact emoțional

„Eu toată viața mi-am dorit să fiu iubit și văzut. Mai ales de oamenii dragi. Orice lucruri bune aș fi făcut, nu reușeam. Au fost câteva încercări din partea mea și abia apoi mi-am dat seama că eu trebuie să fiu bine cu mine”, a mai spus Radu în emisia live de Mireasa de pe 23 septembrie.

„Nu știu ce a fost, dar e clar că ai făcut tu ceva bine de ai reușit să ieși de acolo. și dacă asta poate să ajute și pe alții la un autocontrol. Mulțumesc pentru momentul acesta de vulnerabilitate. Poate că uneori avem nevoia de un duș rece să ne mai trezim”, i-a spus Simona Gherghe lui Radu.

Radu a vorbit despre momentele grele în emisia live de Mireasa de pe 23 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

radu și anne-mary

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