Neatza de Weekend, 30 noiembrie 2025. Idei pentru un brunch tradițional în familie

Ediția din 30 noiembrie 2025 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Andreea Cristache aduce în prim-plan farmecul bucatelor simple, cu gust de copilărie, și propune idei pentru un brunch tradițional în familie. De la rețete reinterpretate cu iz românesc la preparate ușor de pregătit pentru duminicile liniștite, Andreea ne arată cum putem transforma masa de acasă într-o experiență caldă și plină de savoare.

Duminica, 30.11.2025, 13:50