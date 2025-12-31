Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Primele imagini cu Anamaria Prodan de la filmările pentru Survivor 2026. Cum a fost surprinsă impresara: „Foarte tare!”

Primele imagini cu Anamaria Prodan de la filmările pentru Survivor 2026. Cum a fost surprinsă impresara: „Foarte tare!”

Anamaria Prodan a publicat primele imagini de la filmările pentru Survivor 2026. Impresara se numără printre comentatorii show-ului „Survivor – Povești din junglă”. Iată cum s-a lăsat filmată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 13:37 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 15:00
Galerie
Anamaria Prodan a publicat primele imagini de la filmările pentru Survivor 2026 | Instagram

Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu au plecat în Republica Dominicană pentru filmările show-ului „Survivor – Povești din junglă”. Fanii emisiunii vor avea ocazia să vadă, de luni până vineri, cele mai aspre comentarii despre evenimentele de la Survivor 2026.

Cei trei se află deja în locația de vis, unde s-au adaptat deja condițiilor meteo, dar și stilului de viață. De curând, Anamaria Prodan le-a arătat fanilor săi cu ce se hrănește atunci când ia o pauză de la muncă.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, impresara nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei. Așadar, aceasta nu stat prea mult pe gânduri și a publicat primele imagini de la Survivor 2026.

Cum s-a lăsat filmată Anamaria Prodan în Republica Dominicană la filmările pentru Survivor 2026

Articolul continuă după reclamă

Se pare că Anamaria Prodan se bucură din plin de experiența pe care o trăiește în Republica Dominicană. Deși se află departe de cei trei copii și de partenerul său, aceasta încearcă să lase dorul de casă deoparte și să savureze fiecare moment petrecut în destinația de vis.

Mai mult, impresara nu uită nici de prietenii din mediul online. Ori de câte ori are ocazia, Anamaria Prodan distribuie pe contul de Instagram poze și videoclipuri.

Citește și: Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană

Recent, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere cu un filmuleț neașteptat de la Survivor 2026. Aceasta s-a lăsat surprinsă în timp ce mânca nucă de cocos, în pauza de la filmările pentru „Survivor – Povești din junglă”.

„Foarte tare! Ești pe insulă și dacă vrei să mănânci ceva consistent, bei apa și mănânci nuca de cocos, bun rău!”, a spus impresara.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„M-au învățat cum să scot cocosul de aici”, a mai spus Anamaria Prodan într-un alt videoclip de publicat pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postările vedetei au strâns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Un lucru este cert, fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe Anamaria Prodan pe micile ecrane, în cadrul emisiuni „Survivor – Povești din junglă”.

Când începe „Survivor – Povești din junglă” cu Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu

Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt mai pregătiți ca niciodată să comenteze momentele controversate de la Survivor 2026 în cadrul show-ului „Survivor – Povești din junglă”, care este difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

Citește și: Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor!

Colaj cu Anamaria Prodan în două ipostaze diferite
+8
Mai multe fotografii

De asemenea, Faimoșii și Războinicii vor putea fi văzuți în competiție de vineri până duminică la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Premiera Survivor 2026 are loc pe data de 9 ianuarie 2026. Nu rata cel mai așteptat show al anului.

Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor... Câți bani a făcut anul acesta Mihai Trăistariu. Ce a dezvăluit artistul și ce planuri are pentru 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Observatornews.ro Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Antena 3 Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru bustul ei
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte HelloTaste.ro
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x