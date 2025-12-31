Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor

Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj în vârstă de 58 de ani, a fost recent surprins de paparazzi plimbându-se prin București, la scurt timp după ce a fost internat în spital în stare gravă.

Apropiații care l-au văzut recent au declarat că Dan Petrescu ar fi ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. | Hepta

Gino Iorgulescu, un apropiat de-a lui Dan Petrescu, a dezvăluit recent că fostul antrenor ar fi afectat de o boală gravă și urmează un tratament drastic. Chiar dacă nu a dezvăluit despre ce diagnostic este vorba, Gino Iorgulescu a spus că Dan Petrescu face chimioterapie pentru a se recupera.

După ce a trecut prin momente dificile și a avut nevoie de sprijinul necondiționat al familiei, Dan Petrescu a fost recent surprins de paparazzi Cancan în timp ce se plimba singur pe Șoseaua Nordului, îmbrăcat în haine groase de iarnă.

Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie

Vizibil mai slăbit decât de obicei, Dan Petrescu a fost surprins de fotografi în timpul plimbării sale. Apropiații lui sunt acum destul de discreți când vine vorba de starea lui de sănătate sau diagnosticul pe care l-a primit.

Potrivit speculațiilor apărute în presă, fostul antrenor ar fi suferit în urmă cu 7 luni o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor unde ar fi avut o infecție gravă. După operație, starea lui de sănătate s-ar fi agravat ducând astfel la un tratament pe bază de chimioterapie.

De câte ori a fost surprins în public în ultimele luni, Dan Petrescu pare din ce în ce mai slab. Pe lângă problemele de sănătate cu care se confruntă, se pare că fostul antrenor mai are și probleme financiare. Recent au apărut speculații privind lipsa resurselor financiare pentru a-și putea achiziționa tratamentul de care are nevoie pentru a se însănătoși.

Lipsa banilor face ca situația lui actuală să fie una și mai dificilă, simțind și presiunea diagnosticului dificil despre care nu dorește încă să vorbească deschis.

Antrenorul și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a decis să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate cu care confruntă. Tocmai de aceea, sportivul a ales să evite aparițiile publice și s-a focusat mai mult pe sănătatea lui.

Potrivit Cancan, fostul președinte CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat că fiicele lui Dan Petrescu ar fi revenit în țară pentru a fi alături de tatăl lor.

”Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Cristian Balaj fără a spune ce diagnostic a primit Dan Petrescu de la medici.

