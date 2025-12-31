Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor

Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor

Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj în vârstă de 58 de ani, a fost recent surprins de paparazzi plimbându-se prin București, la scurt timp după ce a fost internat în spital în stare gravă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 13:32 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 14:16
Galerie
Apropiații care l-au văzut recent au declarat că Dan Petrescu ar fi ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. | Hepta

Gino Iorgulescu, un apropiat de-a lui Dan Petrescu, a dezvăluit recent că fostul antrenor ar fi afectat de o boală gravă și urmează un tratament drastic. Chiar dacă nu a dezvăluit despre ce diagnostic este vorba, Gino Iorgulescu a spus că Dan Petrescu face chimioterapie pentru a se recupera.

După ce a trecut prin momente dificile și a avut nevoie de sprijinul necondiționat al familiei, Dan Petrescu a fost recent surprins de paparazzi Cancan în timp ce se plimba singur pe Șoseaua Nordului, îmbrăcat în haine groase de iarnă.

Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie

Vizibil mai slăbit decât de obicei, Dan Petrescu a fost surprins de fotografi în timpul plimbării sale. Apropiații lui sunt acum destul de discreți când vine vorba de starea lui de sănătate sau diagnosticul pe care l-a primit.

Articolul continuă după reclamă

Vezi imaginea cu Dan Petrescu aici!

Citește și: Care este în prezent starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Motivul pentru care familia lui a venit de urgență în țară

Potrivit speculațiilor apărute în presă, fostul antrenor ar fi suferit în urmă cu 7 luni o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor unde ar fi avut o infecție gravă. După operație, starea lui de sănătate s-ar fi agravat ducând astfel la un tratament pe bază de chimioterapie.

De câte ori a fost surprins în public în ultimele luni, Dan Petrescu pare din ce în ce mai slab. Pe lângă problemele de sănătate cu care se confruntă, se pare că fostul antrenor mai are și probleme financiare. Recent au apărut speculații privind lipsa resurselor financiare pentru a-și putea achiziționa tratamentul de care are nevoie pentru a se însănătoși.

Lipsa banilor face ca situația lui actuală să fie una și mai dificilă, simțind și presiunea diagnosticului dificil despre care nu dorește încă să vorbească deschis.

Citește și: Cine este și cum arată soția lui Dan Petrescu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 20 de ani

Antrenorul și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a decis să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate cu care confruntă. Tocmai de aceea, sportivul a ales să evite aparițiile publice și s-a focusat mai mult pe sănătatea lui.

Apropiații care l-au văzut recent au declarat că Dan Petrescu ar fi ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme.

Potrivit Cancan, fostul președinte CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat că fiicele lui Dan Petrescu ar fi revenit în țară pentru a fi alături de tatăl lor.

”Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Cristian Balaj fără a spune ce diagnostic a primit Dan Petrescu de la medici.

dan petrescu

Citește și: Dan Petrescu s-ar afla în stare gravă. Ce dezvăluiri a făcut Gino Iorgulescu despre antrenor: „Doamne ajută să se facă bine”

Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Cum au apărut împreună la aproape un an de la despărțire... Primele imagini cu Anamaria Prodan de la filmările pentru Survivor 2026. Cum a fost surprinsă impresara: „Foarte tare!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Observatornews.ro Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Antena 3 Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Adriana Bahmuțeanu a primit o veste dificilă. Ce decizie neașteptată a luat fiul ei, Maximus: „Aici este miza”
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru bustul ei
Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte HelloTaste.ro
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x