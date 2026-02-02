Super Neatza, 2 februarie 2026. Cel mai cool atelier de salate

13:00

Telespectatorii, invitați speciali ai ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani! Emisiunea, lider de audiență

12:41

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Serghei Mizil. Fostul concurent Asia Express a ajuns pe mâna medicilor

12:27

Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”

12:21

Exclusiv | Primele declarații ale Marinei Dina după eliminarea de la Survivor 2026. Pe cine a sunat când și-a recuperat telefonul

12:10

Heidi Klum, rochia-mulaj ca o a doua piele i-a făcut pe invitați să o privească de două ori. Ce ținută a îmbrăcat la Emmy 2026

11:54

Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: „băieții vor arăta cât vă cunosc și cât v-au ascultat”