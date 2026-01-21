Antena Căutare
Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Anca Crenguța Gheorghiu
Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Anca Crenguța Gheorghiu

Ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Urmăreşte fiecare episod din Power Couple, intră pe pagina lapremii.a1.ro, răspunde corect la întrebare şi spune-ne povestea cuplului vostru. Invitați speciali, Marius şi Simona Urzică. Câștigi în fiecare Luni, Marți și Miercuri premii live la Neatza pentru tine și jumătatea ta. Power Couple România - La bine şi la greu se difuzează în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1.
Miercuri, 21.01.2026, 10:37
Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Împarte în jumătăți un spațiu pentru a face rapid un plan de curățenie

Miercuri, 21.01.2026, 11:09 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Amstaff-ul, simbolul virtuții americane, tot mai popular și în România

Miercuri, 21.01.2026, 10:49 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Atelier de aranjamente cu bulbi de flori

Miercuri, 21.01.2026, 10:12 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Ce întrebări despre bani te ajută să ai claritate financiară

Miercuri, 21.01.2026, 09:21 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. La mulți ani, Lucia!

Miercuri, 21.01.2026, 09:18 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Spunem adevărurile incomode

Miercuri, 21.01.2026, 09:16 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Răceala repetată la copii! Când e normal și când trebuie să ne îngrijorăm

Miercuri, 21.01.2026, 09:13 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Expunerea îndelungată la ecrane afectează dezvoltarea vocabularului

Miercuri, 21.01.2026, 09:04 Super Neatza, 21 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Soare și temperaturi pozitive în mare parte din țară

Marti, 20.01.2026, 09:01 Proba la care toți își aduc aminte de Dumnezeu! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Marti, 20.01.2026, 23:50 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Finala de fusbal "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!" a fost câștigată de Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Marti, 20.01.2026, 23:20 Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Maria Pitică și Claudia Cîrjan, de la turneul de fusbal

Marti, 20.01.2026, 22:45
