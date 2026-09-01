Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Întoarcerea la un program încărcat de muncă sau revenirea la birou după o perioadă lungă petrecută acasă poate fi un adevărat șoc emoțional pentru animalele de companie! Andreea Guda, medic veterinar, explică ce stări și emoții resimt câinii și pisicile noastre atunci când rutina lor zilnică se schimbă brusc și rămân singuri pentru multe ore.

Marti, 01.09.2026, 10:12