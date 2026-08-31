Super Neatza. Bugetul pentru școală fără datorii! Ce cumpărăm și cum economisim
Ediția din 31 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Începutul anului școlar reprezintă una dintre cele mai mari provocări financiare ale toamnei pentru familii! Ghiozdanul, rechizitele, hainele noi și cărțile pot pune o presiune uriașă pe buget dacă nu sunt gestionate corect. Claudiu Trandafir, expert în credite și educație financiară, explică cum să organizezi cumpărăturile inteligent și să eviți îndatorarea inutilă
Luni, 31.08.2026, 10:15