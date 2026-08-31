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Super Neatza. Bugetul pentru școală fără datorii! Ce cumpărăm și cum economisim

Ediția din 31 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Începutul anului școlar reprezintă una dintre cele mai mari provocări financiare ale toamnei pentru familii! Ghiozdanul, rechizitele, hainele noi și cărțile pot pune o presiune uriașă pe buget dacă nu sunt gestionate corect. Claudiu Trandafir, expert în credite și educație financiară, explică cum să organizezi cumpărăturile inteligent și să eviți îndatorarea inutilă
Luni, 31.08.2026, 10:15
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Super Neatza. Cât de mult contează percepția în modul în care ne trăim viața

Super Neatza. Cât de mult contează percepția în modul în care ne trăim viața

Logo show Luni, 31.08.2026, 11:42 Super Neatza. Ce ne pregătesc astrele la început de septembrie

Super Neatza. Ce ne pregătesc astrele la început de septembrie

Logo show Luni, 31.08.2026, 11:38 Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Marian Voicu

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Marian Voicu

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:48 Super Neatza. Piele luminoasă în doar 5 minute! Rutină de îngrijire simplă și eficientă

Super Neatza. Piele luminoasă în doar 5 minute! Rutină de îngrijire simplă și eficientă

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:22 Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să se readapteze

Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să se readapteze

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:18 Super Neatza. La mulți ani, Timeea!

Super Neatza. La mulți ani, Timeea!

Logo show Luni, 31.08.2026, 08:59 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt împinși să își reevalueze atitudinea!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt împinși să își reevalueze atitudinea!

Logo show Luni, 31.08.2026, 08:58 Super Neatza. Cum va fi vremea în primele zile de toamnă

Super Neatza. Cum va fi vremea în primele zile de toamnă

Logo show Luni, 31.08.2026, 08:54 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice pot atinge 37 de grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice pot atinge 37 de grade!

Logo show Luni, 31.08.2026, 08:33 Super Neatza de Weekend. Controlul ortodontic înainte de școală. De ce este esențială vizita la stomatolog

Super Neatza de Weekend. Controlul ortodontic înainte de școală. De ce este esențială vizita la stomatolog

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:55 Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum purtăm hainele de vară în primele zile de toamnă

Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum purtăm hainele de vară în primele zile de toamnă

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:46 Super Neatza de Weekend. Cum alegi terapia potrivită la spa? Sfaturi esențiale pentru refacerea corpului și a minții

Super Neatza de Weekend. Cum alegi terapia potrivită la spa? Sfaturi esențiale pentru refacerea corpului și a minții

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:41
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