Super Neatza. Bugetul pentru școală fără datorii! Ce cumpărăm și cum economisim

Ediția din 31 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Începutul anului școlar reprezintă una dintre cele mai mari provocări financiare ale toamnei pentru familii! Ghiozdanul, rechizitele, hainele noi și cărțile pot pune o presiune uriașă pe buget dacă nu sunt gestionate corect. Claudiu Trandafir, expert în credite și educație financiară, explică cum să organizezi cumpărăturile inteligent și să eviți îndatorarea inutilă

Super Neatza. Cât de mult contează percepția în modul în care ne trăim viața

Luni, 31.08.2026, 11:42

Super Neatza. Ce ne pregătesc astrele la început de septembrie

Luni, 31.08.2026, 11:38

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Marian Voicu

Luni, 31.08.2026, 10:48

Super Neatza. Piele luminoasă în doar 5 minute! Rutină de îngrijire simplă și eficientă

Luni, 31.08.2026, 10:22

Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să...

Luni, 31.08.2026, 10:18

Super Neatza. La mulți ani, Timeea!

Luni, 31.08.2026, 08:59

Super Neatza. Cum va fi vremea în primele zile de toamnă

Luni, 31.08.2026, 08:54

Super Neatza de Weekend. Controlul ortodontic înainte de școală. De ce este esențială vizita...

Duminica, 30.08.2026, 13:55

Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum purtăm hainele de vară în primele...

Duminica, 30.08.2026, 13:46

Super Neatza de Weekend. Cum alegi terapia potrivită la spa? Sfaturi esențiale pentru refacerea...

Duminica, 30.08.2026, 13:41

Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie

Duminica, 30.08.2026, 13:36

Super Neatza de Weekend. Cum păstrăm culoarea părului vibrantă după expunerea la soare

Duminica, 30.08.2026, 13:30