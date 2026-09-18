Super Neatza. Când absurdul ajunge în fața judecătorilor! Cele mai ciudate procese

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Avocatul Daniela Ciobanu a discutat despre cazurile atipice și surprinzătoare în care oamenii ajung să se judece în instanță. Aflați din ce motive bizar de banale sau neașteptate pot izbucni conflicte juridice, ce spune legea în astfel de situații ieșite din comun și cum pot fi evitate procesele lungi și costisitoare.

Vineri, 18.09.2026, 09:04