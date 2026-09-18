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Super Neatza. Când absurdul ajunge în fața judecătorilor! Cele mai ciudate procese

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Avocatul Daniela Ciobanu a discutat despre cazurile atipice și surprinzătoare în care oamenii ajung să se judece în instanță. Aflați din ce motive bizar de banale sau neașteptate pot izbucni conflicte juridice, ce spune legea în astfel de situații ieșite din comun și cum pot fi evitate procesele lungi și costisitoare.
Vineri, 18.09.2026, 09:04
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Super Neatza. Robert Tudor loveste din nou! Magie, trucuri spectaculoase și voie bună

Super Neatza. Robert Tudor loveste din nou! Magie, trucuri spectaculoase și voie bună

Logo show Vineri, 18.09.2026, 11:08 Super Neatza. Joc amuzant în platoul matinalului! Câte umerașe au reușit să pună pe stander într-un timp limită

Super Neatza. Joc amuzant în platoul matinalului! Câte umerașe au reușit să pună pe stander într-un timp limită

Logo show Vineri, 18.09.2026, 10:39 Super Neatza. Radu Vâlcan, dezvăluiri despre sezonul 10 Insula Iubirii: „Este cel mai tare sezon!”

Super Neatza. Radu Vâlcan, dezvăluiri despre sezonul 10 Insula Iubirii: „Este cel mai tare sezon!”

Logo show Vineri, 18.09.2026, 10:13 Super Neatza. Când devin electrocasnicele vechi un risc pentru siguranță? Avertismentul purtătorului de cuvânt IGSU

Super Neatza. Când devin electrocasnicele vechi un risc pentru siguranță? Avertismentul purtătorului de cuvânt IGSU

Logo show Vineri, 18.09.2026, 09:49 Super Neatza. La mulți ani, Alexa!

Super Neatza. La mulți ani, Alexa!

Logo show Vineri, 18.09.2026, 09:12 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Fecioarele au nevoie să își stabilească prioritățile

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Fecioarele au nevoie să își stabilească prioritățile

Logo show Vineri, 18.09.2026, 09:10 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei

Logo show Vineri, 18.09.2026, 08:28 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 36. Teodora face sacrificiul suprem! Renunță la Andrei pentru a-i salva viața

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 36. Teodora face sacrificiul suprem! Renunță la Andrei pentru a-i salva viața

Logo show Joi, 17.09.2026, 23:00 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 36. Dan amenință că-l lasă pe Andrei să moară! Ce îi cere Teodorei în schimbul salvării

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 36. Dan amenință că-l lasă pe Andrei să moară! Ce îi cere Teodorei în schimbul salvării

Logo show Joi, 17.09.2026, 23:00 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 35. Dan vrea să-l elimine pe Andrei! Teodora îl găsește întins pe podea

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 35. Dan vrea să-l elimine pe Andrei! Teodora îl găsește întins pe podea

Logo show Joi, 17.09.2026, 23:00 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 35. Filip vrea să renunțe la teologie! Preotul Ion îi spune că preoția poate fi meserie sau menire

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 35. Filip vrea să renunțe la teologie! Preotul Ion îi spune că preoția poate fi meserie sau menire

Logo show Joi, 17.09.2026, 23:00 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 35. Decizie radicală pentru Teodora! Îi spune lui Dan că totul s-a terminat

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 35. Decizie radicală pentru Teodora! Îi spune lui Dan că totul s-a terminat

Logo show Joi, 17.09.2026, 23:00
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