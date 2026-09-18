Super Neatza. Joc amuzant în platoul matinalului! Câte umerașe au reușit să pună pe stander într-un timp limită

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Echipa Super Neatza și Zalando te provoacă să îți pui la încercare creativitatea în materie de fashion! Trimite-ne cele mai inspirate și creative idei de styling pentru o ținută care arată cool fără să pară că te-ai străduit prea mult. Poți intra în direct cu și ai șansa să te numeri printre cei 11 câștigători ai unui premiu de 2.500 lei pentru sesiuni de cumpărături pe Zalando.

Vineri, 18.09.2026, 10:39