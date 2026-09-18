Super Neatza. Când devin electrocasnicele vechi un risc pentru siguranță? Avertismentul purtătorului de cuvânt IGSU

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Un aparat electrocasnic vechi sau defect poate transforma locuința într-un adevărat pericol de incendiu! Lt. col. Adrian Marian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), explică de ce aparatele uzate reprezintă un risc major pentru siguranța noastră.

Vineri, 18.09.2026, 09:49