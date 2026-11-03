Super Neatza. Ce greșeli se pot face atunci când se urmează trendurile de îngrijire a tenului
Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Doctor Dana Bratu, medic primar dermatolog și expert în estetică facială, explică ce se ascunde în spatele trendurilor de beauty și demontează sfaturile despre îngrijirea tenului care circulă pe internet. Specialistul clarifică miturile despre tenul perfect și atrage atenția asupra informațiilor care pot induce în eroare.
Marti, 03.11.2026, 11:50