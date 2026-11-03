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Super Neatza. Ce greșeli se pot face atunci când se urmează trendurile de îngrijire a tenului

Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Doctor Dana Bratu, medic primar dermatolog și expert în estetică facială, explică ce se ascunde în spatele trendurilor de beauty și demontează sfaturile despre îngrijirea tenului care circulă pe internet. Specialistul clarifică miturile despre tenul perfect și atrage atenția asupra informațiilor care pot induce în eroare.
Marti, 03.11.2026, 11:50
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Marti, 03.11.2026, 13:10 Super Neatza. Pisica refuză mâncarea? Când trebuie să ne îngrijorăm

Super Neatza. Pisica refuză mâncarea? Când trebuie să ne îngrijorăm

Logo show Marti, 03.11.2026, 11:19 Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Logo show Marti, 03.11.2026, 11:11 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Logo show Marti, 03.11.2026, 10:53 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:59 Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:21 Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:10 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să reorganizăm prioritățile!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să reorganizăm prioritățile!

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:09 Super Neatza. Piața muncii se transformă! Cum ne adaptăm la o lume în care inteligența artificială schimbă regulile?

Super Neatza. Piața muncii se transformă! Cum ne adaptăm la o lume în care inteligența artificială schimbă regulile?

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:04 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra între 4 şi 15 grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra între 4 şi 15 grade

Logo show Marti, 03.11.2026, 08:34 Asia Express 2026. Irina Fodor a pus la bătaie cea mai importantă ștampilă: FINALIST!

Asia Express 2026. Irina Fodor a pus la bătaie cea mai importantă ștampilă: FINALIST!

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:50 Asia Express 2026. Surpriza lui Alex Gîlcă pentru Valerie Lungu, după ce echipele s-au reunit

Asia Express 2026. Surpriza lui Alex Gîlcă pentru Valerie Lungu, după ce echipele s-au reunit

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:40
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