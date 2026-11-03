Super Neatza. Ce greșeli se pot face atunci când se urmează trendurile de îngrijire a tenului

Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Doctor Dana Bratu, medic primar dermatolog și expert în estetică facială, explică ce se ascunde în spatele trendurilor de beauty și demontează sfaturile despre îngrijirea tenului care circulă pe internet. Specialistul clarifică miturile despre tenul perfect și atrage atenția asupra informațiilor care pot induce în eroare.

Super Neatza. Pisica refuză mâncarea? Când trebuie să ne îngrijorăm

Marti, 03.11.2026, 11:19

Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Marti, 03.11.2026, 11:11

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Marti, 03.11.2026, 10:53

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Marti, 03.11.2026, 09:59

Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Marti, 03.11.2026, 09:21

Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Marti, 03.11.2026, 09:10

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să...

Marti, 03.11.2026, 09:09

Super Neatza. Piața muncii se transformă! Cum ne adaptăm la o lume în care inteligența...

Marti, 03.11.2026, 09:04

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra între 4 şi 15 grade

Marti, 03.11.2026, 08:34

Super Neatza. Ce obiceiuri ne mențin ochii sănătoși? Sfaturile medicului Rouța Troi

Luni, 02.11.2026, 11:58

Super Neatza. Horoscopul săptămânii 2 - 9 noiembrie. Ce ne așteaptă

Luni, 02.11.2026, 11:09

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de ping-pong cu ghemotoace!

Luni, 02.11.2026, 10:35