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Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Ce ne așteaptă

Ediția din 28 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Astrologul Adina Moraru vine cu horoscopul detaliat și previziunile astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Aflați ce energii influențează fiecare zodie în această perioadă, care sunt zilele favorabile pentru decizii importante în carieră sau plan financiar și unde este nevoie de mai multă atenție în relații.
Luni, 28.09.2026, 11:04
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Super Neatza. Cum îl putem ajuta pe cel mic să crească în înălțime

Super Neatza. Cum îl putem ajuta pe cel mic să crească în înălțime

Logo show Luni, 28.09.2026, 11:27 Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Ce a câștigat Alice Beatrice Lucaciu

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Ce a câștigat Alice Beatrice Lucaciu

Logo show Luni, 28.09.2026, 10:27 Super Neatza. Jocul celor 5 secunde. Cine a câștigat jocul cu răspunsuri contra cronometru

Super Neatza. Jocul celor 5 secunde. Cine a câștigat jocul cu răspunsuri contra cronometru

Logo show Luni, 28.09.2026, 10:16 Super Neatza. Ce drepturi are un părinte care își crește singur copilul

Super Neatza. Ce drepturi are un părinte care își crește singur copilul

Logo show Luni, 28.09.2026, 09:28 Super Neatza. Ce este infertilitatea de cauză necunoscută şi ce soluții există

Super Neatza. Ce este infertilitatea de cauză necunoscută şi ce soluții există

Logo show Luni, 28.09.2026, 09:25 Super Neatza. Impozitul pe locuință și pe terenuri ar urma să fie diferit. Ce se schimbă

Super Neatza. Impozitul pe locuință și pe terenuri ar urma să fie diferit. Ce se schimbă

Logo show Luni, 28.09.2026, 09:21 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Unde sunt anunțate ploi

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Unde sunt anunțate ploi

Logo show Luni, 28.09.2026, 09:03 Super Neatza. La mulți ani, Denisa!

Super Neatza. La mulți ani, Denisa!

Logo show Luni, 28.09.2026, 08:59 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot lua decizii la nervi!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot lua decizii la nervi!

Logo show Luni, 28.09.2026, 08:57 Asia Express 2026. Proba muzicală care stabilește ordinea de plecare spre cursa pentru imunitate

Asia Express 2026. Proba muzicală care stabilește ordinea de plecare spre cursa pentru imunitate

Logo show Duminica, 27.09.2026, 23:30 Asia Express 2026. Irina Fodor, luată în brațe de concurenții plini de noroi! Momentul epic de la finalul jocului de amuletă

Asia Express 2026. Irina Fodor, luată în brațe de concurenții plini de noroi! Momentul epic de la finalul jocului de amuletă

Logo show Duminica, 27.09.2026, 23:00 Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”

Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”

Logo show Duminica, 27.09.2026, 22:42
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