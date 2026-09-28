Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Ce ne așteaptă
Ediția din 28 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Astrologul Adina Moraru vine cu horoscopul detaliat și previziunile astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Aflați ce energii influențează fiecare zodie în această perioadă, care sunt zilele favorabile pentru decizii importante în carieră sau plan financiar și unde este nevoie de mai multă atenție în relații.
Luni, 28.09.2026, 11:04