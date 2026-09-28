Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Ce ne așteaptă

Ediția din 28 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Astrologul Adina Moraru vine cu horoscopul detaliat și previziunile astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Aflați ce energii influențează fiecare zodie în această perioadă, care sunt zilele favorabile pentru decizii importante în carieră sau plan financiar și unde este nevoie de mai multă atenție în relații.

Super Neatza. Cum îl putem ajuta pe cel mic să crească în înălțime

Luni, 28.09.2026, 11:27

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Ce a câștigat Alice Beatrice Lucaciu

Luni, 28.09.2026, 10:27

Super Neatza. Jocul celor 5 secunde. Cine a câștigat jocul cu răspunsuri contra cronometru

Luni, 28.09.2026, 10:16

Super Neatza. Ce drepturi are un părinte care își crește singur copilul

Luni, 28.09.2026, 09:28

Super Neatza. Ce este infertilitatea de cauză necunoscută şi ce soluții există

Luni, 28.09.2026, 09:25

Super Neatza. Impozitul pe locuință și pe terenuri ar urma să fie diferit. Ce se schimbă

Luni, 28.09.2026, 09:21

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Unde sunt anunțate ploi

Luni, 28.09.2026, 09:03

Super Neatza. La mulți ani, Denisa!

Luni, 28.09.2026, 08:59

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot lua decizii la nervi!

Luni, 28.09.2026, 08:57

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Transformă-ți garderoba fără cheltuieli mari!

Duminica, 27.09.2026, 15:28

Neatza de Weekend. Tot ce trebuie să știi înainte să-ți pui aparat dentar

Duminica, 27.09.2026, 15:25

Neatza de Weekend. Semnele care îți arată că părul tău are nevoie să fie tuns

Duminica, 27.09.2026, 15:21