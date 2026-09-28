Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, confesiuni despre aspectul ei fizic: „Am făcut multe prostii pentru a slăbi!”
Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Mărturisiri dureros de sincere despre presiunea imaginii și luptele interioare din spatele camerelor de filmat! Deși a fost mereu considerată una dintre cele mai frumoase și dorite femei din România, Roxana Ionescu a trecut prin momente grele cauzate de frustrările legate de propriul aspect fizic.
Luni, 28.09.2026, 18:50