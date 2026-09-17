Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, discută despre pașii esențiali pe care îi putem face pentru a ne reface viața după o despărțire. Aflați cum să procesați corect durerea, cum să evitați capcanele izolării sau ale retrăirii trecutului și ce obiceiuri vă ajută să vă recăpătați echilibrul emoțional și încrederea în sine.

Joi, 17.09.2026, 11:40