Super Neatza. Cum oprești pe cineva care te întrerupe fără să fii nepoliticos. Tehnici de public speaking
Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Întreruperile repetate din timpul unui discurs, al unei prezentări sau chiar într-o conversație obișnuită îți pot strica ritmul și îți pot afecta încrederea. Aurelian Ciocan, trainer de public speaking, explică cum poți gestiona eficient și diplomat aceste momente, fără să-ți pierzi calmul sau autoritatea!
Marti, 01.09.2026, 08:57