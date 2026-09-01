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Super Neatza. Cum oprești pe cineva care te întrerupe fără să fii nepoliticos. Tehnici de public speaking

Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Întreruperile repetate din timpul unui discurs, al unei prezentări sau chiar într-o conversație obișnuită îți pot strica ritmul și îți pot afecta încrederea. Aurelian Ciocan, trainer de public speaking, explică cum poți gestiona eficient și diplomat aceste momente, fără să-ți pierzi calmul sau autoritatea!
Marti, 01.09.2026, 08:57
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Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Logo show Marti, 01.09.2026, 11:00 Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:34 Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:12 Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:00 Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Logo show Marti, 01.09.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii pot avea sentimentul impostorului

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii pot avea sentimentul impostorului

Logo show Marti, 01.09.2026, 09:00 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Sunt anunțate maxime de până la 33 de grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Sunt anunțate maxime de până la 33 de grade!

Logo show Marti, 01.09.2026, 08:31 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 10. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă: Ne așteptăm la tot ce e mai greu și mai frumos!

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 10. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă: Ne așteptăm la tot ce e mai greu și mai frumos!

Logo show Luni, 31.08.2026, 23:50 Competiția continuă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Competiția continuă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 31.08.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui Sonny! Cum a apărut finul lui nea Marin la masa festivă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui Sonny! Cum a apărut finul lui nea Marin la masa festivă

Logo show Luni, 31.08.2026, 23:29 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe învingători. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe învingători. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă

Logo show Luni, 31.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au învățat să schimbe anvelope la un service! Ce tratament special au primit Sonny și Rikito

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au învățat să schimbe anvelope la un service! Ce tratament special au primit Sonny și Rikito

Logo show Luni, 31.08.2026, 22:40
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