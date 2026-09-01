Super Neatza. Cum oprești pe cineva care te întrerupe fără să fii nepoliticos. Tehnici de public speaking

Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Întreruperile repetate din timpul unui discurs, al unei prezentări sau chiar într-o conversație obișnuită îți pot strica ritmul și îți pot afecta încrederea. Aurelian Ciocan, trainer de public speaking, explică cum poți gestiona eficient și diplomat aceste momente, fără să-ți pierzi calmul sau autoritatea!

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Marti, 01.09.2026, 11:00

Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Marti, 01.09.2026, 10:34

Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la...

Marti, 01.09.2026, 10:12

Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Marti, 01.09.2026, 10:00

Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Marti, 01.09.2026, 09:02

Super Neatza. Cât de mult contează percepția în modul în care ne trăim viața

Luni, 31.08.2026, 11:42

Super Neatza. Ce ne pregătesc astrele la început de septembrie

Luni, 31.08.2026, 11:38

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Marian Voicu

Luni, 31.08.2026, 10:48

Super Neatza. Piele luminoasă în doar 5 minute! Rutină de îngrijire simplă și eficientă

Luni, 31.08.2026, 10:22

Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să...

Luni, 31.08.2026, 10:18

Super Neatza. Bugetul pentru școală fără datorii! Ce cumpărăm și cum economisim

Luni, 31.08.2026, 10:15

Super Neatza. La mulți ani, Timeea!

Luni, 31.08.2026, 08:59