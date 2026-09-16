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Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sezonul de toamnă este momentul ideal pentru o reorganizare în casă și pentru pregătirea locuinței pentru perioada rece! Diana Mihăilă, Master Organizer, a venit în platoul Super Neatza cu idei practice și trucuri simple pentru eficientizarea spațiului. Aflați cum puteți face tranziția garderobei de la vară la toamnă, cum să depozitați corect hainele și ce metode rapide există pentru a păstra ordinea în fiecare cameră.
Miercuri, 16.09.2026, 11:18
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Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:21 Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:55 Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:33 Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:30 Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:03 Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60

Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 09:39 Super Neatza. La mulți ani, Irina!

Super Neatza. La mulți ani, Irina!

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:47 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele ar putea primi o propunere de colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele ar putea primi o propunere de colaborare

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:45 Super Neatza. Totul despre rinita alergică de toamnă! Sfaturi esențiale pentru persoanele afectate

Super Neatza. Totul despre rinita alergică de toamnă! Sfaturi esențiale pentru persoanele afectate

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:42 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice cuprinse între 22 și 30 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice cuprinse între 22 și 30 de grade

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:33 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat a doua imunitate

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat a doua imunitate

Logo show Marti, 15.09.2026, 23:59 Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan

Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan

Logo show Marti, 15.09.2026, 23:55
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