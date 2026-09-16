Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sezonul de toamnă este momentul ideal pentru o reorganizare în casă și pentru pregătirea locuinței pentru perioada rece! Diana Mihăilă, Master Organizer, a venit în platoul Super Neatza cu idei practice și trucuri simple pentru eficientizarea spațiului. Aflați cum puteți face tranziția garderobei de la vară la toamnă, cum să depozitați corect hainele și ce metode rapide există pentru a păstra ordinea în fiecare cameră.

Miercuri, 16.09.2026, 11:18