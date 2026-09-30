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Super Neatza. Cum transformăm o ținută cu o simplă eșarfă

Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Chuaibi, artist vizual, ne învață cum să transformăm o o ținută cu o simplă eșarfă.
Miercuri, 30.09.2026, 10:49
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Logo show Miercuri, 30.09.2026, 10:27 Super Neatza. Cum vorbim despre noi fără să pară că ne lăudăm

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Logo show Miercuri, 30.09.2026, 09:24 Super Neatza. La multi ani, Mihai!

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Asia Express 2026. Show neașteptat făcut de Maurice Munteanu în China! Eram Pavarotti!

Logo show Marti, 29.09.2026, 23:00
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