Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Ajutor pentru încălzire 2026-2027. Cine poate primi bani de la stat și ce venit trebuie să aibă | Shutterstok

Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului, potrivit b1tv.ro.

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Cine poate primi bani de la stat și ce venit trebuie să aibă

Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2.053 de lei pe lună, potrivit sursei citate mai sus.

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Încadrarea în plafonul de venit nu este singura condiție pentru ajutorul de încălzire. Autoritățiile mai analizează și bunurile aflate în proprietatea solicitantului, precum și alte criterii prevăzute de legislație, notează b1tv.ro și realitatea.net.

Sprijinul este acordat pentru sistemul principal de încălzire folosit în locuință. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne, mai relatează sursele citate.

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Ce acte sunt necesare pentru ajutorul de încălzire

Lista exactă poate să difere, în unele cazuri, de la o primărie la alta, însă, în mod obișnuit, solicitantul ar trebui să pregătească:

cererea și declarația pe propria răspundere;

actele de identitate ale membrilor familiei;

certificatele de naștere pentru minori;

certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

documentul care dovedește proprietatea sau dreptul de folosință asupra locuinței -contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, certificat de moștenitor etc.;

documentele care dovedesc veniturile realizate în luna anterioară - adeverință de salariu, talon de pensie, șomaj, indemnizații etc.;

ultima factură de gaze naturale, dacă aceasta este sursa de încălzire;

ultima factură de energie electrică, pentru cei care solicită sprijin pentru încălzirea electrică;

după caz, documente privind autoturismele sau alte bunuri declarate.

Autoritatea locală poate solicita documente suplimentare, în funcție de situația familiei, potrivit b1tv.ro.

Unde se depune cererea pentru ajutorul de încălzire și până când trebuie depusă

Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității sau sectorului în care se află locuința de domiciliu ori de reședință.

Acolo unde primăria are un sistem electronic disponibil, pot fi transmise și online, mai notează sursa citată mai sus.

Pentru sezonul rece 2026-2027, persoanele care vor să beneficieze de sprijin trebuie să verifice termnele și calendarul concret de depunere la primăria de domiciliu.

Potrivit b1tv.ro, regula importantă pentru beneficiari este data de 20 a lunii. Dacă solicitarea este depusă până în data de 20, dreptul poate fi stabilit începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt depuse după data de 20, ajutorul începe, de regulă, din luna următoare.