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Matt Damon a transformat o experiență care l-a marcat într-o misiune uriașă. Peste 92 de milioane de oameni au fost ajutați

Matt Damon a avut o experiență în Zambia care i-a schimbat perspectiva asupra crizei apei. Ce a făcut actorul și cum a ajuns Water.org să ajute peste 92 de milioane de oameni?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 14:47 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 15:22
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Matt Damon a transformat o experiență care l-a marcat într-o misiune de amploare. Actorul american s-a implicat în lupta pentru accesul la apă potabilă și la servicii de salubritate, iar organizația pe care a cofondat-o, Water.org, spune că a contribuit până în prezent la accesul a peste 92 de milioane de persoane la apă sigură sau la condiții sanitare.

Matt Damon a transformat o experiență care l-a marcat într-o misiune uriașă

Călătoria lui Matt Damon în domeniul susținerii accesului global la apă a început în urma unei experiențe pe care a avut-o în Africa. Departe de platourile de filmare și de viața de la Hollywood, actorul a petrecut timp cu familii dintr-un sat din Zambia, în timp ce se afla în Africa Subsahariană pentru filmări.

Oamenii din comunitatea respectivă nu aveau acces la apă și toalete, iar Damon a putut vedea direct modul în care această lipsă le afecta viața de zi cu zi.

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Experiența l-a determinat să se implice mai activ în problema crizei globale a apei. În 2006, Matt Damon a fondat H2O Africa Foundation, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de a sprijini inițiativele pentru accesul la apă sigură în Africa. Ulterior, în 2009, organizația sa s-a unit cu WaterPartners International, fondată de Gary White, iar cele două organizații au format Water.org.

Ceea ce a început pentru Damon ca o reacție la comunitățile pe care le-a întâlnit în Africa s-a transformat astfel într-o organizație internațională care lucrează în mai multe regiuni ale lumii, a realatat Times of India.

Ce experiență a avut Matt Damon

Legătura lui Damon cu problemele legate de sărăcie și accesul la resurse de bază nu a început odată cu succesul său la Hollywood. Potrivit Water.org, înainte ca actorul să devină o vedetă de cinema, el a călătorit în afara Statelor Unite împreună cu mama sa și a fost expus la realitățile din țările în curs de dezvoltare. Aceste experiențe i-au oferit o perspectivă asupra diferențelor dintre condițiile de viață din diverse comunități.

Ani mai târziu, experiența din Africa Subsahariană i-a oferit o înțelegere directă asupra crizei apei. În 2006, în timp ce se afla în Zambia pentru filmările producției „Running the Sahara”, Damon a petrecut timp într-o comunitate rurală și a văzut dificultățile cu care se confruntau familiile care nu aveau acces la apă și toalete. Într-un text publicat de Water.org, actorul și-a amintit inclusiv de o vizită într-o locuință rurală din Zambia.

Lipsa unei surse de apă în apropierea locuinței poate însemna timp pierdut pentru procurarea apei, dar și dificultăți în ceea ce privește igiena, sănătatea și educația. Water.org subliniază că accesul la apă sigură poate reduce timpul petrecut pentru procurarea apei și poate crea oportunități pentru familiile care trăiesc în sărăcie.

Astăzi, Water.org spune că peste 92 de milioane de persoane din Africa, Asia și America Latină au beneficiat de acces la apă sigură sau la servicii de salubritate prin programele organizației. Modelul folosit se bazează în mare parte pe finanțare accesibilă, prin împrumuturi care îi ajută pe oameni să își instaleze în locuințe robinete, toalete, rezervoare sau conexiuni la rețelele de apă.

Astfel, experiența pe care Matt Damon a avut-o într-o comunitate din Zambia a devenit punctul de plecare pentru o implicare care, prin intermediul Water.org, a ajuns să aibă un impact la nivel internațional.

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