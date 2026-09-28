Flavia Mihășan a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, după mai bine de 10 ani în care a amânat procedura din cauza fricii.

Cum arată Flavia Mihășan după ce și-a operat nasul. Primele imagini cu iubita lui Andrei Ciobanu după intervenție | antena 1

Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” le-a povestit urmăritorilor săi că operația nu a fost făcută doar din motive estetice, ci și pentru a-și rezolva problemele de respirație.

Cum arată Flavia Mihășan după ce și-a operat nasul

Iubita lui Andrei Ciobanu a explicat că medicii îi stabiliseră de mai mult timp diagnosticul, însă teama de intervenție a împiedicat-o să facă pasul. Potrivit mărturisirilor sale, avea o deviație de sept importantă și o problemă la nivelul valvei nazale, care îi îngreuna respirația.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

„În sfârșit, am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani. M-am operat la nas! Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică pe românește: mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că nu am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a povestit Flavia Mihășan într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare.

Vedeta a recunoscut că a avut nevoie de mult curaj pentru a se programa la operație. Deși a ajuns de mai multe ori la controale și primea același diagnostic, frica a făcut-o să renunțe în ultimul moment.

Citește și: Program TV Antena 1. România vs. Bosnia, luni, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când e Asia Express

„Ani de zile am tot mers la controale, iar diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică. Dacă nu o să iasă”, a mai spus aceasta.

La 12 zile de la intervenție, Flavia Mihășan a decis să le arate fanilor cum arată nasul său după operație. Vedeta a precizat că rezultatul final nu este încă vizibil, întrucât zona este în continuare inflamată și se va modifica în perioada următoare.

„În timp o să se mai desumfle și o să coboare și vârful nasului. Nu pot să cred”, a mai spus Flavia.

Andrei Ciobanu, gluma care a făcut-o pe Flavia să râdă

În paralel cu perioada de recuperare, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au avut parte și de un moment amuzant. Partenerul vedetei i-a reproșat, în glumă, că de când formează un cuplu cu ea, firele sale albe s-au înmulțit considerabil.

Citește și: Patru zile tensionate pentru zodii la început de octombrie. Aspectele astrologice care se formează între 1 și 4 octombrie

„Dacă nu e cu supărare, am o întrebare pentru tine. Cum explicăm noi, adică tu, că atunci când m-am cuplat cu tine în bărbișoara mea dețineam un fir de păr alb… și acum uite câte fire albe am? Cum explicăm?”, a întrebat Andrei.

Flavia nu a stat mult pe gânduri și i-a oferit un răspuns pe măsură, totul într-o notă veselă:

„Păi eu te fac să simți, să trăiești viața la maximum, să experimentezi emoții pe care nu le-ai mai cunoscut până acum. Pentru tine, e primul an în viața ta!”, a spus ea.