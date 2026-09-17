Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Care sunt beneficiile unui sport de contact bazat pe tehnică, strategie și autocontrol? Marius Stan, antrenor și centură neagră în Jiu-Jitsu Brazilian (BJJ), explică cum funcționează tehnicile de autoapărare, de ce BJJ este potrivit pentru toate vârstele, de la copii până la adulți, și cum ajută acest sport la dezvoltarea disciplinei, coordonării și încrederii în sine.

Joi, 17.09.2026, 09:58