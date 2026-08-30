Super Neatza de Weekend. Controlul ortodontic înainte de școală. De ce este esențială vizita la stomatolog
Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Începutul anului școlar este momentul ideal pentru a evalua sănătatea dentară și dezvoltarea aparatului dento-maxilar al copiilor! Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, explică de ce controlul ortodontic efectuat înainte de începerea școlii este crucial pentru prevenirea problemelor grave de mușcătură și aliniere a dinților.
Duminica, 30.08.2026, 13:55