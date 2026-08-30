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Super Neatza de Weekend. Cum alegi terapia potrivită la spa? Sfaturi esențiale pentru refacerea corpului și a minții

Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Un centru de wellness și relaxare oferă mult mai mult decât simple masaje sau pauze de relaxare; este locul ideal pentru deconectare totală, reducerea stresului și refacerea organismului. Mihai Ciușă, wellness trainer, explică ce opțiuni și terapii moderne putem încerca pentru a obține un echilibru perfect între corp, minte și spirit.
Duminica, 30.08.2026, 13:41
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Super Neatza de Weekend. Controlul ortodontic înainte de școală. De ce este esențială vizita la stomatolog

Super Neatza de Weekend. Controlul ortodontic înainte de școală. De ce este esențială vizita la stomatolog

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:55 Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum purtăm hainele de vară în primele zile de toamnă

Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum purtăm hainele de vară în primele zile de toamnă

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:46 Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie

Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:36 Super Neatza de Weekend. Cum păstrăm culoarea părului vibrantă după expunerea la soare

Super Neatza de Weekend. Cum păstrăm culoarea părului vibrantă după expunerea la soare

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:30 Super Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Racii pot simți presiune pe plan profesional!

Super Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Racii pot simți presiune pe plan profesional!

Logo show Duminica, 30.08.2026, 12:55 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și Amira pleacă acasă

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și Amira pleacă acasă

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:37 Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:29 Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut concurenții

Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut concurenții

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:54 Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:35
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