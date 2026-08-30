Super Neatza de Weekend. Cum alegi terapia potrivită la spa? Sfaturi esențiale pentru refacerea corpului și a minții
Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Un centru de wellness și relaxare oferă mult mai mult decât simple masaje sau pauze de relaxare; este locul ideal pentru deconectare totală, reducerea stresului și refacerea organismului. Mihai Ciușă, wellness trainer, explică ce opțiuni și terapii moderne putem încerca pentru a obține un echilibru perfect între corp, minte și spirit.
Duminica, 30.08.2026, 13:41