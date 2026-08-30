Super Neatza de Weekend. Cum păstrăm culoarea părului vibrantă după expunerea la soare
Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Vacanțele la soare, apa sărată a mării și clorul din piscine pot lăsa urme vizibile asupra podoabei capilare, provocând decolorarea rapidă și pierderea strălucirii părului vopsit. Ozana Moșteanu, beauty specialist, explică cum putem repara efectele dăunătoare ale expunerii la soare și ce măsuri trebuie luate pentru a menține culoarea intensă și vibrantă cât mai mult timp.
Duminica, 30.08.2026, 13:30