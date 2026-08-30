Super Neatza de Weekend. Cum păstrăm culoarea părului vibrantă după expunerea la soare

Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Vacanțele la soare, apa sărată a mării și clorul din piscine pot lăsa urme vizibile asupra podoabei capilare, provocând decolorarea rapidă și pierderea strălucirii părului vopsit. Ozana Moșteanu, beauty specialist, explică cum putem repara efectele dăunătoare ale expunerii la soare și ce măsuri trebuie luate pentru a menține culoarea intensă și vibrantă cât mai mult timp.

Super Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Racii pot simți presiune pe plan...

Duminica, 30.08.2026, 12:55

Super Neatza. Water wars, cel mai amuzant joc! Cine a câștigat

Vineri, 28.08.2026, 11:47

Super Neatza. Magie și hohote de râs! Robert Tudor revine cu un show spectaculos

Vineri, 28.08.2026, 11:40

Super Neatza. Cine trage mai bine cu pușca cu apă

Vineri, 28.08.2026, 11:33

Super Neatza. O nouă provocare la Super Neatza! Cine a fost cel mai bun la această probă

Vineri, 28.08.2026, 11:18

Super Neatza. Sumo Fotbal! Distracție și dueluri spectaculoase

Vineri, 28.08.2026, 11:04

Super Neatza. De ce este bine ca cei mici să continue cursurile de înot şi după vacanţă

Vineri, 28.08.2026, 09:11

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme frumoasă și însorită în toată țara

Vineri, 28.08.2026, 08:54

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Diana Caramaci

Joi, 27.08.2026, 12:14

Super Neatza. Cum să spui o poveste bună pe rețelele sociale

Joi, 27.08.2026, 12:05

Super Neatza. Cel mai tare joc din platou! Dans cu paharul în mână și atacuri fără milă

Joi, 27.08.2026, 12:02

Super Neatza. Tango-ul, test pentru cupluri! Cât de bine ne putem coordona in doi

Joi, 27.08.2026, 10:25