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Super Neatza de Weekend. Cum păstrăm culoarea părului vibrantă după expunerea la soare

Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Vacanțele la soare, apa sărată a mării și clorul din piscine pot lăsa urme vizibile asupra podoabei capilare, provocând decolorarea rapidă și pierderea strălucirii părului vopsit. Ozana Moșteanu, beauty specialist, explică cum putem repara efectele dăunătoare ale expunerii la soare și ce măsuri trebuie luate pentru a menține culoarea intensă și vibrantă cât mai mult timp.
Duminica, 30.08.2026, 13:30
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Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie

Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie

Logo show Duminica, 30.08.2026, 13:36 Super Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Racii pot simți presiune pe plan profesional!

Super Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Racii pot simți presiune pe plan profesional!

Logo show Duminica, 30.08.2026, 12:55 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și Amira pleacă acasă

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și Amira pleacă acasă

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:37 Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:29 Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut concurenții

Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut concurenții

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:54 Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:35 Mireasa, sezonul 14. Prima ceartă de la lista de cumpărături în casa fetelor

Mireasa, sezonul 14. Prima ceartă de la lista de cumpărături în casa fetelor

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:18 Super Neatza. Water wars, cel mai amuzant joc! Cine a câștigat

Super Neatza. Water wars, cel mai amuzant joc! Cine a câștigat

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:47 Super Neatza. Magie și hohote de râs! Robert Tudor revine cu un show spectaculos

Super Neatza. Magie și hohote de râs! Robert Tudor revine cu un show spectaculos

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:40
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