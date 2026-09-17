Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Un simplu ton greșit sau un mesaj formulate neinspirat în mediul profesional pot declanșa neînțelegeri majore și pot afecta relațiile cu colegii. Anca Pricop, trainer de comunicare, vorbește despre cele mai frecvente greșeli în comunicarea scrisă (de la e-mailuri la chat-urile de echipă), cum să evitați formulările passive-agresive și ce reguli simple trebuie să urmați pentru a menține o colaborare armonioasă la locul de muncă.

Joi, 17.09.2026, 11:25