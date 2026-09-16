Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Experiență memorabilă și provocări la cote maxime pentru Maurice Munteanu și Connie Preda pe Drumul Mătăsii! Cei doi concurenți au oferit detalii inedite din culisele celei mai dure aventuri televizate, Asia Express. Aflați cum au făcut față situațiilor neprevăzute de pe traseu, ce momente tensionate sau amuzante au trăit în timpul probelor și cum le-a schimbat această călătorie dinamica de echipă.

Miercuri, 16.09.2026, 10:33