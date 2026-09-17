Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei
Logo show

Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. De câte ori nu te-ai uitat în dulap simțind că nu ai ce să îmbraci, deși pregătirea ți-a luat mai bine de 40 de minute? Echipa Super Neatza și Zalando te provoacă să îți pui la încercare creativitatea în materie de fashion! Trimite-ne cele mai inspirate și creative idei de styling pentru o ținută care arată cool fără să pară că te-ai străduit prea mult. Poți intra în direct cu echipa Super Neatza și ai șansa să te numeri printre cei 11 câștigători ai unui premiu de 2.500 lei pentru sesiuni de cumpărături pe Zalando.
Joi, 17.09.2026, 10:37
x
Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:40 Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:25 Super Neatza. Jocul literelor pentru concursul Viză de Asia! Ce echipă a câștigat

Super Neatza. Jocul literelor pentru concursul Viză de Asia! Ce echipă a câștigat

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:18 Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Logo show Joi, 17.09.2026, 09:58 Super Neatza. Plăcile de vibrație: mit sau ajutor real în remodelare?

Super Neatza. Plăcile de vibrație: mit sau ajutor real în remodelare?

Logo show Joi, 17.09.2026, 09:48 Super Neatza. La mulți ani, Mihaela!

Super Neatza. La mulți ani, Mihaela!

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:44 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornilor li se va arăta clar ce nu mai pot amâna

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornilor li se va arăta clar ce nu mai pot amâna

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:42 Super Neatza. Atenție la atacurile cibernetice și înșelătoriile pe internet! Cum să nu cazi în capcana hackerilor

Super Neatza. Atenție la atacurile cibernetice și înșelătoriile pe internet! Cum să nu cazi în capcana hackerilor

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:37 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer senin, cu ușoare intensificări ale vântului

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer senin, cu ușoare intensificări ale vântului

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:29 Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă

Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:58 Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:53 Asia Express 2026. Concurenții învață să servească o celebră mâncare în limba uzbecă: ”N-am reținut nicio denumire!”

Asia Express 2026. Concurenții învață să servească o celebră mâncare în limba uzbecă: ”N-am reținut nicio denumire!”

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:50
x