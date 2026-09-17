Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. De câte ori nu te-ai uitat în dulap simțind că nu ai ce să îmbraci, deși pregătirea ți-a luat mai bine de 40 de minute? Echipa Super Neatza și Zalando te provoacă să îți pui la încercare creativitatea în materie de fashion! Trimite-ne cele mai inspirate și creative idei de styling pentru o ținută care arată cool fără să pară că te-ai străduit prea mult. Poți intra în direct cu echipa Super Neatza și ai șansa să te numeri printre cei 11 câștigători ai unui premiu de 2.500 lei pentru sesiuni de cumpărături pe Zalando.

Joi, 17.09.2026, 10:37