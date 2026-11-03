Super Neatza. Piața muncii se transformă! Cum ne adaptăm la o lume în care inteligența artificială schimbă regulile?
Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Nadina Câmpean, prezentator Observator, Corporate Affairs şi lector Antena Academy, vorbește despre cum ne pregătim pentru o piață a muncii în care inteligența artificială schimbă regulile.
Antena Group și Antena Academy organizează, pe 12 noiembrie, cea de-a III-a ediție a conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI”
Marti, 03.11.2026, 09:04