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Super Neatza. Piața muncii se transformă! Cum ne adaptăm la o lume în care inteligența artificială schimbă regulile?

Ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Nadina Câmpean, prezentator Observator, Corporate Affairs şi lector Antena Academy, vorbește despre cum ne pregătim pentru o piață a muncii în care inteligența artificială schimbă regulile. Antena Group și Antena Academy organizează, pe 12 noiembrie, cea de-a III-a ediție a conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI”
Marti, 03.11.2026, 09:04
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Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Logo show Marti, 03.11.2026, 11:11 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Logo show Marti, 03.11.2026, 10:53 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Iulia Teodorov?

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:59 Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Super Neatza. ANM: Când scăpăm de ploi şi când apare soarele

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:21 Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Super Neatza. La multi ani, Loredana!

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:10 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să reorganizăm prioritățile!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: O discuție incomodă ne poate obliga să reorganizăm prioritățile!

Logo show Marti, 03.11.2026, 09:09 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra între 4 şi 15 grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra între 4 şi 15 grade

Logo show Marti, 03.11.2026, 08:34 Asia Express 2026. Irina Fodor a pus la bătaie cea mai importantă ștampilă: FINALIST!

Asia Express 2026. Irina Fodor a pus la bătaie cea mai importantă ștampilă: FINALIST!

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:50 Asia Express 2026. Surpriza lui Alex Gîlcă pentru Valerie Lungu, după ce echipele s-au reunit

Asia Express 2026. Surpriza lui Alex Gîlcă pentru Valerie Lungu, după ce echipele s-au reunit

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:40 Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să descifreze o serie de indicii în Ningbo, al treilea cel mai mare port comercial din lume

Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să descifreze o serie de indicii în Ningbo, al treilea cel mai mare port comercial din lume

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:20 Asia Express 2026. Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează! Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Asia Express 2026. Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează! Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Logo show Luni, 02.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Mirela Vaida și-a dat hainele jos înaintea unei misiuni cu mult nămol!

Asia Express 2026. Mirela Vaida și-a dat hainele jos înaintea unei misiuni cu mult nămol!

Logo show Luni, 02.11.2026, 22:10
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