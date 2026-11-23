Iarna pare că își intră în drepturi în țară. Iată ce tronson a fost închis din cauza zăpezii abundente.

Condițiile meteorologice din ultimele zile au dus deja la închiderea unui drum din România.

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Transalpina, închisă între Obârșia Lotrului și Curpăt din cauza ninsorilor abundente

Circulația rutieră pe DN67C (Transalpina), pe tronsonul dintre Obârșia Lotrului și Curpăt, a fost închisă luni, 23 noiembrie, începând cu ora 10:30, ca urmare a ninsorilor abundente și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Restricția vizează segmentul cuprins între kilometrii 61+000 și 79+000 și va rămâne în vigoare până când vremea va permite reluarea circulației în condiții de siguranță, potrivit anunțului transmis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

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„Începând de astăzi, 23 noiembrie, ora 10:30, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile, se închide circulația rutieră pe DN67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, între km 61+000 și km 79+000. Restricția va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice și este necesară pentru siguranța participanților la trafic”, anunță DRDP Craiova, conform unei surse.

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Măsura a fost instituită pentru a preveni situațiile periculoase în trafic, în contextul precipitațiilor abundente sub formă de ninsoare, care au afectat condițiile de deplasare pe acest sector montan.

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat că zona este caracterizată de curbe și pante accentuate, iar lipsa semnalului GSM amplifică riscurile pentru șoferii care ar putea rămâne blocați în zăpadă. Totodată, tronsonul este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau alte imobile locuite în perimetrul în care a fost instituită restricția.

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Intervențiile pentru deszăpezire vor fi reluate de echipele DRDP Craiova imediat după încetarea ninsorii, în momentul în care condițiile meteorologice vor permite desfășurarea lucrărilor în siguranță.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte restricțiile impuse și să evite accesul pe sectorul de drum închis, pentru a nu se expune unor situații riscante și pentru a facilita intervenția echipelor de deszăpezire.