Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să se readapteze

Ediția din 31 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Trecerea de la libertatea din timpul vacanței de vară la programul structurat de școală poate fi o adevărată provocare pentru copii! Ruxandra Manea, specialist în educație, explică cum îi putem sprijini pe cei mici să treacă mai ușor peste această tranziție și cum să gestionăm anxietatea sau lipsa de motivație specifice începutului de an.

Luni, 31.08.2026, 10:18