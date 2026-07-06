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Super Neatza. World Cup News 2026: Brazilia - Norvegia 1-2, Mexic - Anglia 2-3

Ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Luni, 06.07.2026, 09:55
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Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Camelia Oprea, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Camelia Oprea, câștigătoarea zilei

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:37 Super Neatza. Cum influențează stilul de viață sănătatea părulul

Super Neatza. Cum influențează stilul de viață sănătatea părulul

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:20 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:17 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Iulia Luca, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Iulia Luca, candidata zilei

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:15 Super Neatza. Care sunt criteriile după care instanța stabileşte custodia şi domiciliul copilului după divorţ

Super Neatza. Care sunt criteriile după care instanța stabileşte custodia şi domiciliul copilului după divorţ

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:02 Super Neatza. La mulți ani, Gabriela!

Super Neatza. La mulți ani, Gabriela!

Logo show Luni, 06.07.2026, 09:59 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Avem curajul să începem ceva nou

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Avem curajul să începem ceva nou

Logo show Luni, 06.07.2026, 09:58 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă, dar uşor instabilă

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă, dar uşor instabilă

Logo show Luni, 06.07.2026, 09:49 Jarell Quansah este eliminat după un fault dur (min. 53) | Mexic - Anglia

Jarell Quansah este eliminat după un fault dur (min. 53) | Mexic - Anglia

Luni, 06.07.2026, 05:25 Jude Bellingham marchează cu capul după o centrare a lui Bukayo Saka (min. 36) | Mexic - Anglia

Jude Bellingham marchează cu capul după o centrare a lui Bukayo Saka (min. 36) | Mexic - Anglia

Luni, 06.07.2026, 04:45 Neymar, în lacrimi la finalul partidei! | Brazilia - Norvegia

Neymar, în lacrimi la finalul partidei! | Brazilia - Norvegia

Luni, 06.07.2026, 01:50 Erling Haaland înscrie cu capul și își aduce echipa în avantaj (min. 80) | Brazilia - Norvegia

Erling Haaland înscrie cu capul și își aduce echipa în avantaj (min. 80) | Brazilia - Norvegia

Luni, 06.07.2026, 01:00
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