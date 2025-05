Sandviș delicios cu ton în saramură, ou și humus, o rețetă pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani

Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de sandviș cu ton în saramură, ou și humus în ediția din 20 mai 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Descoperă cum pregătești acest deliciu, chiar la tine acasă.

Chef Nicolai Tand a decis să ne surprindă cu un preparat delicios și extrem de simplu de pregătit, ideal de servit în orice moment al zilei. Pentru rețeta sa, acesta a folosit numai ingrediente de cea mai bună calitate, oferite de Penny. Descoperă cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 20 mai 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Cum se face rețeta de sandviș cu ton în saramură, ou și humus, a lui Chef Nicolai Tand, prezentată la Neatza cu Răzvan și Dani pe 20 mai 2025

Chef Nicolai Tand a ales să pregătească de data aceasta un delicios sandviș cu ton în saramură, ou și humus, ideal de servit dimineața, la prânz sau seara! Se face cu puține ingrediente, însă rezultatul este unul de-a dreptul savuros. Descoperă mai jos cum se pregătește această rețetă simplă și rapidă, dar extrem de apetisantă.

„Bade, știi cum e când ai o poftă și nu știi cum să o mai potolești? Am zis să pregătesc azi o rețetă ușor de făcut și care mereu îți satisface pofta... Este perfectă pentru integrat in meniul saptamanal, fie ca masa la muncă sau la școală, dar și ca mic deliciu când vrei ceva de mâncare și nu știi exact ce. Pentru asta m-am dus la Penny, la gama lor variată de produse din pește și am luat ton în saramură. Este gustos, mai sănătos decât cel în ulei și am mai luat câteva ingrediente pentru a face un sandviș super gustos”, a zis Chef Nicolai Tand, care totodată a explicat faptul că de reușita acestui preparat depinde calitatea ingredientelor.

Ingrediente - Rețeta de sandviș cu ton în saramură, ou și humus, a lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar (2-3 sandvișuri mari):

• 1 conservă ton Gran Mare

• 2-3 ouă fierte tari

• 2 cepe roșii mici (tăiate solzi subțiri)

• 2 legături de ceapă verde (tăiate rondele)

• 1-2 linguri capere (scurse)

• 2-3 castraveți murați, feliați fin

• 3-4 linguri humus (poate fi clasic sau cu usturoi/paprika)

• Pâine feliată (de preferat prăjită ușor)

• Sare, piper, opțional puțin ulei de măsline sau zeamă de lămâie

Mod de preparare- Rețeta de sandviș cu ton în saramură, ou și humus, a lui Chef Nicolai Tand

Fierbe ouăle tari (aprox. 10 min), răcește-le, curăță-le și taie-le bucăți mici. Scurge tonul și amestecă-l ușor cu ceapa verde și 1 linguriță de zeamă de lămâie (opțional). Adaugă apoi și celelalte legume. Ceapa roșie o poți lăsa crudă sau o poți freca cu puțină sare și oțet/lămâie ca să devină mai dulceagă. Castraveții și caperele se scurg bine. Castreveții se taie brunoise.

Prăjește feliile de pâine (opțional, pentru textură). Unge fiecare felie cu un strat generos de humus. Adaugă apoi compoziția cu ton. Condimentează cu sare și piper după gust. Servește imediat, eventual cu un strop de ulei de măsline deasupra sau alături de o salată simplă.

Chef Nicolai Tand a ales să meargă la Penny și să folosească ton în saramură de la Gran Mare, ce îți aduce preparate din pește, la conservă sau congelate, numai bune de savurat și gata de integrat în meniul tău săptămânal. Inspirată de bogăția dietei autenice mediteraneene, gama Gran Mare promite calitate și varietate indiferent de produsul ales. Acum prepari mai ușor specialități din pește, pornind de la ingrediente al căror gust te va surprinde de fiecare dată. Alege ce-i mai bun pentru tine și pentru cei dragi și bucură-te de toate sortimentele!