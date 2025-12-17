Rețeta lui Nicolai Tand pentru mâncărică de cartofi tradițională și pui la cuptor. Ce dă gustul autentic în bucătăria Super Neatza

Înainte de sărbătorile de iarnă, Chef Nicolai Tand vine cu o idee de preparat delicios. Iată cum a pregătit mâncărica de cartofi tradițională.

Crăciunul ne trimite cu gândul la copilările și la gusturi autentice. Tocmai de aceea și Chef Nicolai Tand a pregătit în platoul Neatza cu Răzvan și Dani un preparat pe care orice român l-a mâncat măcar o dată în copilărie.

Înainte de a ajunge pe platourile de filmare, chef Nicolai Tand a pregătit un preparat tradițional care i-a transpus pe toți în timpul copilăriei.

Rețeta lui Chef Nicolai Tand pentru mâncărică de cartofi tradițională și pui la cuptor

În ediția din 16 decembrie 2025, în platoul Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand a pregătit - și explicat pas cu pas cum se prepară - tocănița de cartofi tradițională și pui la cuptor. Acest preparat i-a făcut pe mulți să se gândească la copilărie.

Ingrediente pentru patru porții de mâncărică de cartofi

La aceste preparate este foarte importantă carnea. Aceasta trebuie să fie de calitate, proaspătă.

Astfel că, ai nevoie de:

- 1 kg cartofi (ideali albi)

- 2 cepe mari

- 1 morcov (opțional)

- 3–4 căței usturoi

- 1 ardei gras (roșu sau verde)

- 2 linguri ulei

- 1 linguriță boia dulce

- 1 foaie dafin

- 1 lingură pastă de roșii sau 200 ml suc de roșii

- Sare, piper

- 1 legătură pătrunjel

- 1.2 L apă sau supă de legume.

Mod de preparare

Pentru început, toacă ceapa, ardeiul, morcovul și usturoiul. După care, călește în ulei ceapa, ardeiul și morcovul cu puțină sare, timp de 6–7 min.

Adaugă usturoiul și amestecă 30 secunde. După care pune boiaua și amestecă repede să nu se ardă.

Adaugă cartofii tăiați cuburi și amestecă. Toarnă apa/supa și adaugă foaia de dafin.

Fierbe tot timp de 20–25 min până se înmoaie cartofii. După care adaugă pasta sau sucul de roșii și mai fierbe încă 5–7 min. Potrivește cu sare și piper, după gust. Închide focul și presară pătrunjel tocat.

Ingrediente pui la cuptor

Pentru al doilea preparat prezentat de Chef Nicolai Tand, ai nevoie de:

- 1.2 kg carne de pui (pulpe, aripi, piept cu os – ce preferi)

- 2 linguri ulei

- 1 linguriță boia dulce

- 1 linguriță cimbru

- 1 linguriță sare

- ½ linguriță piper

- 3–4 căței usturoi zdrobiți

- 100 ml apă.

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C.

Condimentează puiul cu sare, piper, boia, cimbru, usturoi și ulei. Pune în tavă cu 100 ml apă. Gătește 45–55 min, întorcând o dată, până pielea e rumenă și crocantă.

Dacă vrei extra crustă: 5 min la grill la final.

Poftă bună!