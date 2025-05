Rețetă de scăricică de porc pe pat de risotto, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani! Cum se face totul

Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de scăricică de porc pe pat de risotto, în ediția din 18 mai 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Descoperă cum pregătești acest deliciu, chiar la tine acasă.

Chef Nicolai Tand a decis să ne surprindă cu un preparat delicios, ideal mai ales pentru pasionații de carne. Pentru deliciul său, acesta a folosit numai ingrediente proaspete și de cea mai bună calitate, oferite de Penny. Descoperă cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 18 mai 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Cum se face rețeta de scăricică de porc pe pat de risotto a lui Chef Nicolai Tand, prezentată la Neatza cu Răzvan și Dani pe 18 mai 2025

Chef Nicolai Tand a ales să pregătească o rețetă scăricică de porc pe pat de risotto. Preparatul este unul extrem de gustos și ușor de pregătit chiar la tine acasă. Diana Munteanu a aflat mai multe detalii de la îndrăgitul bucătar. Descoperă mai jos cum se pregătește această rețetă savuroasă.

„Abia aștept să văd ce ne pregătește Nicolai, cu vremea asta schimbătoare, parcă ar merge o delicatesă făcută de colegul nostru. Ce ne pregătești?”, a zis curioasă Diana Munteanu.

„Măi Bade, dacă ai ști ce rețetă am astăzi în minte... Dar înainte să îți spun, am fost până la Penny, de unde știi că îmi fac cumpărăturile, și am găsit ingrediente proaspete, numai bune pentru reteta la care m-am gândt astăzi. Am găsit o scăricită de porc minunată și am zis să vă arăt cât este de urșor să marinezi carnea, să pătrundă în ea toate aromele și gusturile. Pentru asta am zis să iau o bere făcută 100% din ingrediente românești, care se găsește doar la Penny. Am ales Berea Haiduc pentru că are o aromă intensă. Hameiul este cultivat în Transivania și pentru că îi oferă un gust echilibrat și o intensitate plăcută, berea este foarte bună și pentru a marina carnea. Toate aromele de la bere vor intra în care și o va face mai fragedă”, a dezvăluit Nicolai Tand, care s-a și apucat imediat de gătit acest deliciu culinar.

Astfel, în ediția din 18 mai 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand s-a apucat de treabă. Descoperă în rândurile de mai jos ingredientele și mod de preparare pentru rețeta de scăricică de porc pe pat de risotto a lui Chef Nicolai Tand.

Ingrediente - Rețeta de pscăricică de porc pe pat de risotto a lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar:

Pentru marinadă și carne:

• 700 g – 1 kg scăricică de porc

• 300 ml bere blondă (sau brună, pentru un gust mai intens)

• 2-3 căței de usturoi zdrobiți

• 1 linguriță oregano uscat

• 1 linguriță salvie uscată (sau 4-5 frunze proaspete)

• Zeama de la ½ lămâie

• Sare și piper negru proaspăt râșnit

• 1 lingură ulei de măsline (opțional)

Pentru risotto (bază clasică):

• 200 g orez arborio

• 1 ceapă mică (tocată fin)

• 2 linguri ulei de măsline sau unt

• 50 ml vin alb sec (opțional)

• 600–700 ml supă caldă (de legume sau pui)

• 30–50 g parmezan ras

• Sare și piper după gust

Mod de preparare - Rețeta de scăricică de porc pe pat de risotto a lui Chef Nicolai Tand

Amestecă berea, usturoiul, zeama de lămâie, uleiul, sarea, piperul și ierburile. Pune scăricica într-un bol sau pungă zip și toarnă marinada peste. Lasă la frigider 2-3 ore, ideal acoperită.

Preîncălzește cuptorul la 160°C. Scoate carnea din marinadă și așaz-o într-o foaie mare de hârtie de copt sau folie de aluminiu. (eu folosesc întâi foaie de copt și apoi o învelesc și în aluminiu). Toarnă puțină marinadă deasupra, adaugă 1-2 felii de lămâie și împachetează bine. Pune pachetul într-o tavă și coace timp de 2 ore. La final, poți desface papiota și lăsa 10 minute la 200°C pentru rumenire, dacă vrei crustă.

Într-o cratiță, călește ceapa în ulei sau unt, la foc mic. Adaugă orezul și gătește-l 1-2 minute, amestecând, până devine ușor translucid. Stinge cu vinul (dacă folosești), apoi adaugă treptat supa caldă, câte un polonic, amestecând continuu. După 15-18 minute, când orezul e cremos dar “al dente”, oprește focul. Adaugă parmezanul ras, sare și piper după gust.

Pe o farfurie adâncă sau platou, așază un strat de risotto. Pune deasupra scăricica, eventual stropită cu puțină zeamă din papiotă. Decorează cu ierburi proaspete sau câteva picături de lămâie.

Pentru reușita acestei rețete e necesar să folosești o carne cât mai proaspătă.