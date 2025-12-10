În ediția de marți, 9 decembrie 2025, a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă savuroasă de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc. Descoperă în rândurile de mai jos cum se prepară și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru cel mai bun gust.

Chef Nicolai Tand și-a surprins telespectatorii cu încă o rețetă inedită care este perfectă pentru această perioadă, dar și pentru zilele care urmează de sărbători. El s-a gândit la un preparat care să îi dea pe spate chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători și a cumpărat doar ingrediente proaspete care conferă o aromă greu de refuzat.

Rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

Nicolai Tand are o mulțime de preparate inedite în portofoliul său de chef bucătar și niciodată nu rămâne în pană de idei.

Pentru că este o perioadă în care toată lumea se pregătește să cumpere porc de Crăciun, expertul de la Neatza s-a gândit să le arate românilor o rețetă ideală care poate fi savurată și înainte de sărbători.

„În perioada asta, mulți români se pregătesc de Crăciun cu diverse preparate din porc: mezeluri, fripturi, dar eu mă gândesc că până la Crăciun mai vrei să mănânci și altceva. (...) facem un preparat care pune carnea de porc în centrul atenției, dar într-un mod elegant: mușchiuleț de porc, cartofi rösti și ceapă confiată, totul legat cu un sos din oase de porc” a spus el în timp ce scotea cumpărăturile de la Penny din pungă pentru a le pregăti.

Iată ce a cumpărat și ce indicații a oferit pentru ca toți cei care vor să îi încerce rețeta să obțină cel mai bun gust!

Ingrediente pentru rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

1 -1,2 kg oase de porc cu puțină carne pe ele

1 ceapă

1 morcov

1 tijă de țelină

2-4 căței de usturoi

2 linguri de pastă de roșii

150 ml vin roșu sau alb sec

1 frunză dafin

6-8 boabe piper

sare

piper

1.2 -1.5 L apă fierbinte

Mod de preparare pentru rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

Primul pas este de a rumeni oasele în cuptor la 220°C timp de 25-30 de minute până când prind o culoare de maro închis. În timp ce acestea se pregătesc, într-o cratiță mare se călește ceapa, morcovul, țelina și usturoiul în puțin ulei. Se adaugă pasta de roșii și se gătește încă un minut.

După ce oasele sunt gata se adaugă peste compoziția din oală împreună cu vinul care se lasă să se scadă până la jumătate.

Se adaugă apa fierbinte, frunza de dafin și piper. Se fierbe totul la foc mic timp de 2-3 ore și se spumează atunci când este necesar.

Se strecoară și se reduce lichidul până când se obține o consistență de sos legat și se mai sărează în funcție de preferință.

Cum se prepară ceapa confiată

Ai nevoie de:

4-5 cepe mari feliate subțite

2 linguri de unt

1 lingură de ulei

1 linguriță de zahăr brun (opțional)

sare

piper

1 strop de oțet balsamic sau vin roșu (opțional)

Se topește untul cu ulei la foc mic, iar apoi se adaugă ceapa și sarea. Se gătește totul timp de 30-40 minute și se amestecă des. La final se adaugă zahăr și un strop de oțet balsamic pentru luciu și profunzime.

Cum se gătesc cartofii rösti

Ai nevoie de:

800 g de cartofi

1 ceapă mică (opțional)

3-4 linguri ulei sau 1 lingură de untură

sare

piper

1 linguriță de boia dulce

rozmarin sau cimbru (opțional)

Se fierb cartofii în coajă timp de 15-20 de minute până devin aproape gătiți. Se curăță, se taie în cuburi sau felii groase și se rumenesc în tigaia cu ulei sau untură la foc mediu spre mare. După ce s-au făcut, se adaugă sare, piper și boia în funcție de preferințe.

Cum se prepară mușchiulețul de porc

Ai nevoie de:

1 mușchiuleț de porc de 500-650 de grame

sare

piper

1 lingură de unt

1 lingură de ulei

2-3 crenguțe de cimbru

2 căței de usturoi zdrobiți

Se preîncălzețte cuptorul la 190°C și se condimentează mușchiulețul cu sare și piper. Se rumenește într-o tigaie foarte bine încinsă cu ulei timp de 1 minut pe fiecare parte. Se adaugă untul, usturoiul și cimbrul și apoi se stropește carnea cu untul aromat,

Se bagă tigaia în cuptor timp de 10-12 minute și apoi se lasă carnea să se odihnească timp de 7-8 minute înainte de feliere.

Poftă bună!

Nu uita: cel mai bun gust poate fi obținut doar atunci când ingredientele sunt proaspete și de calitate.

