Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

Rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

În ediția de marți, 9 decembrie 2025, a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă savuroasă de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc. Descoperă în rândurile de mai jos cum se prepară și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru cel mai bun gust.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 16:54 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 18:04

Chef Nicolai Tand și-a surprins telespectatorii cu încă o rețetă inedită care este perfectă pentru această perioadă, dar și pentru zilele care urmează de sărbători. El s-a gândit la un preparat care să îi dea pe spate chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători și a cumpărat doar ingrediente proaspete care conferă o aromă greu de refuzat.

Expertul culinar a făcut cumpărături la Penny și de această dată, deoarece acolo găsește mereu produse de calitate la prețuri avantajoase, dar și o mare varietate de produse de bază și nu numai.

Citește și: Rețeta de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se prepară

Rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

Nicolai Tand are o mulțime de preparate inedite în portofoliul său de chef bucătar și niciodată nu rămâne în pană de idei.

Pentru că este o perioadă în care toată lumea se pregătește să cumpere porc de Crăciun, expertul de la Neatza s-a gândit să le arate românilor o rețetă ideală care poate fi savurată și înainte de sărbători.

„În perioada asta, mulți români se pregătesc de Crăciun cu diverse preparate din porc: mezeluri, fripturi, dar eu mă gândesc că până la Crăciun mai vrei să mănânci și altceva. (...) facem un preparat care pune carnea de porc în centrul atenției, dar într-un mod elegant: mușchiuleț de porc, cartofi rösti și ceapă confiată, totul legat cu un sos din oase de porc” a spus el în timp ce scotea cumpărăturile de la Penny din pungă pentru a le pregăti.

Iată ce a cumpărat și ce indicații a oferit pentru ca toți cei care vor să îi încerce rețeta să obțină cel mai bun gust!

Ingrediente pentru rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

  • 1 -1,2 kg oase de porc cu puțină carne pe ele
  • 1 ceapă
  • 1 morcov
  • 1 tijă de țelină
  • 2-4 căței de usturoi
  • 2 linguri de pastă de roșii
  • 150 ml vin roșu sau alb sec
  • 1 frunză dafin
  • 6-8 boabe piper
  • sare
  • piper
  • 1.2 -1.5 L apă fierbinte

Citește și: Rețeta de ruladă de brânză și dovlecel în înveliș de salam și prosciutto a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se prepară

Mod de preparare pentru rețeta de mușchiuleț de porc cu cartofi rösti, ceapă confiată și sos din oase de porc a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

Primul pas este de a rumeni oasele în cuptor la 220°C timp de 25-30 de minute până când prind o culoare de maro închis. În timp ce acestea se pregătesc, într-o cratiță mare se călește ceapa, morcovul, țelina și usturoiul în puțin ulei. Se adaugă pasta de roșii și se gătește încă un minut.

După ce oasele sunt gata se adaugă peste compoziția din oală împreună cu vinul care se lasă să se scadă până la jumătate.

Se adaugă apa fierbinte, frunza de dafin și piper. Se fierbe totul la foc mic timp de 2-3 ore și se spumează atunci când este necesar.

Se strecoară și se reduce lichidul până când se obține o consistență de sos legat și se mai sărează în funcție de preferință.

Citește și: Rețeta de gnocchi cu sos de smântână și cremă de trufe a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se face totul

Cum se prepară ceapa confiată

Ai nevoie de:

  • 4-5 cepe mari feliate subțite
  • 2 linguri de unt
  • 1 lingură de ulei
  • 1 linguriță de zahăr brun (opțional)
  • sare
  • piper
  • 1 strop de oțet balsamic sau vin roșu (opțional)

Se topește untul cu ulei la foc mic, iar apoi se adaugă ceapa și sarea. Se gătește totul timp de 30-40 minute și se amestecă des. La final se adaugă zahăr și un strop de oțet balsamic pentru luciu și profunzime.

Cum se gătesc cartofii rösti

Ai nevoie de:

  • 800 g de cartofi
  • 1 ceapă mică (opțional)
  • 3-4 linguri ulei sau 1 lingură de untură
  • sare
  • piper
  • 1 linguriță de boia dulce
  • rozmarin sau cimbru (opțional)

Se fierb cartofii în coajă timp de 15-20 de minute până devin aproape gătiți. Se curăță, se taie în cuburi sau felii groase și se rumenesc în tigaia cu ulei sau untură la foc mediu spre mare. După ce s-au făcut, se adaugă sare, piper și boia în funcție de preferințe.

Cum se prepară mușchiulețul de porc

Ai nevoie de:

  • 1 mușchiuleț de porc de 500-650 de grame
  • sare
  • piper
  • 1 lingură de unt
  • 1 lingură de ulei
  • 2-3 crenguțe de cimbru
  • 2 căței de usturoi zdrobiți

Se preîncălzețte cuptorul la 190°C și se condimentează mușchiulețul cu sare și piper. Se rumenește într-o tigaie foarte bine încinsă cu ulei timp de 1 minut pe fiecare parte. Se adaugă untul, usturoiul și cimbrul și apoi se stropește carnea cu untul aromat,

Se bagă tigaia în cuptor timp de 10-12 minute și apoi se lasă carnea să se odihnească timp de 7-8 minute înainte de feliere.

Poftă bună!

Citește și: Tarta cu compot de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate. Cum pregătește chef Nicolai Tand un desert delicios

Nu uita: cel mai bun gust poate fi obținut doar atunci când ingredientele sunt proaspete și de calitate.

Chef Nicolai Tand și Dani Oțil în platou la Neatza
+7
Mai multe fotografii

La Penny ele nu costă foarte mult, iar cei care vor să se convingă le pot găsi foarte ușor la raft, acolo unde se găsesc și alte produse care fac parte din ediții limitate și nu numai.

Înapoi la Homepage
AS.ro În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea
Observatornews.ro Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste
Antena 3 Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Rețeta de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se prepară
Rețeta de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată a lui Chef Nicolai Tand de la...
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Rețeta de ruladă de brânză și dovlecel în înveliș de salam și prosciutto a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se prepară
Rețeta de ruladă de brânză și dovlecel în înveliș de salam și prosciutto a lui Chef Nicolai Tand de la...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe fragede cu vanilie și migdale măcinate. Rețetă pentru sărbătorile de iarnă
Cornulețe fragede cu vanilie și migdale măcinate. Rețetă pentru sărbătorile de iarnă HelloTaste.ro
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană Jurnalul
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder despre justiția din România
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder despre justiția din România Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Orașul în care pensionarii trăiesc
Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Blat de tort cu iaurt în compoziție. Un blat aerat, umed și incredibil de stabil
Blat de tort cu iaurt în compoziție. Un blat aerat, umed și incredibil de stabil Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x