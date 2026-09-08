Un pui crocant și plin de savoare, pregătit de Chef Nicolai Tand: pui marinat în kefir

Există rețete care demonstrează că, de multe ori, secretul unui preparat reușit nu stă în tehnici complicate, ci în ingredientele folosite înainte ca gătitul să înceapă.

Marinarea este unul dintre acei pași care pot schimba complet rezultatul final, mai ales atunci când vorbim despre carne de pui.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 8 septembrie, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă numai bună pentru cei care își doresc un pui crocant la exterior și suculent la interior: pui marinat în kefir, prăjit până când capătă o crustă aurie și plină de textură.

Preparatul pornește de la o idee simplă: lactatele pot fi folosite în numeroase moduri în bucătărie, inclusiv pentru a frăgezi carnea și a o ajuta să își păstreze suculența. În această rețetă, kefirul și iaurtul devin baza unei marinade aromate, care transformă complet textura puiului.

De ce marinarea în kefir?

Unul dintre avantajele kefirului Boni de tot este că ajută la frăgezirea cărnii fără să îi afecteze textura. În timpul marinării, aromele condimentelor pătrund în carne, iar aciditatea delicată a lactatelor contribuie la obținerea unui rezultat mai suculent după gătire.

În această rețetă, kefirul este combinat cu usturoi, muștar și condimente care construiesc un gust bogat și bine echilibrat. După prăjire, diferența se simte imediat: carnea rămâne fragedă și aromată, în timp ce exteriorul dezvoltă o crustă crocantă și bine definită.

Este genul de preparat care demonstrează că preparatele simple pot avea rezultate spectaculoase atunci când ingredientele sunt folosite inteligent.

Pui crocant marinat în kefir, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Această rețetă necesită puțină răbdare pentru marinare, însă rezultatul final compensează din plin timpul de așteptare.

Ingrediente pui crocant marinat în kefir

Pentru pui

1,2 kg carne de pui (de preferat pulpe dezosate fără piele)

500 ml kefir Boni de tot și/sau iaurt Boni de tot

2 ouă

4 căței de usturoi zdrobiți

1 lingură muștar Dijon

1 lingură sos Worcestershire

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia afumată

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță cimbru

½ linguriță usturoi granulat

½ linguriță ceapă granulată

puțin chilli, după gust

Pentru crustă

300 g făină

70 g amidon de porumb

1 linguriță sare

1 linguriță piper

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia afumată

1 linguriță usturoi granulat

1 linguriță ceapă granulată

½ linguriță oregano

½ linguriță cimbru

½ linguriță chilli

½ linguriță piper alb

Pentru prăjit

1–1,5 litri ulei de floarea-soarelui

Cum se prepară puiul crocant marinat în kefir

Kefirul Boni de tot se amestecă cu ouăle, usturoiul, muștarul, sosul Worcestershire și toate condimentele. Puiul se taie în bucăți potrivite și se lasă la marinat minimum șase ore, ideal peste noapte, pentru ca aromele să pătrundă bine în carne.

Separat, ingredientele pentru crustă se combină într-un bol încăpător. Câteva linguri din marinadă se adaugă peste amestecul de făină și se freacă ușor între degete pentru a crea acele mici aglomerări care vor contribui la textura crocantă a crustei.

Fiecare bucată de pui se trece prin amestecul de făină, apoi prin puțină marinadă și din nou prin făină, presând ușor pentru ca stratul exterior să adere cât mai bine. După câteva minute de odihnă, bucățile se prăjesc în ulei încins până devin aurii și crocante.

La final, puiul se lasă pe un grătar pentru a-și păstra textura și se servește imediat.

Lactatele care fac mai mult decât să completeze o rețetă

Produsele Boni de tot, disponibile în magazinele PENNY, pot fi folosite într-o varietate de preparate, de la micul dejun și deserturi până la rețete în care au un rol tehnic important. Laptele proaspăt sau UHT, iaurturile clasice sau cu fructe, smântâna, kefirul, laptele bătut, telemeaua și cașcavalul sunt ingrediente care își găsesc locul în numeroase preparate de zi cu zi.

În această rețetă, kefirul și iaurtul Boni de tot nu contribuie doar la gust, ci și la textura finală a cărnii. Sunt ingredientele care ajută la frăgezirea puiului și la obținerea acelui contrast dintre interiorul suculent și crusta crocantă care face preparatul atât de apreciat.

Puiul marinat în kefir este un exemplu excelent despre cum un ingredient aparent simplu poate schimba complet rezultatul final și poate transforma o rețetă familiară într-un adevărat moment de răsfăț.