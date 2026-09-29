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Rețeta de iaurt bătut cu lămâie și pere caramelizate, un desert simplu și răcoritor, pregătit de Chef Nicolai Tand! Cum se face

Chef Nicolai Tand a arătat cum se face rețeta de iaurt bătut cu lămâie și pere caramelizate, un desert simplu și răcoritor, bun de savurat oricând dorești să te bucuri de un deliciu rapid.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 15:14 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 15:42
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Există deserturi care nu au nevoie de multe ingrediente pentru a fi memorabile. Uneori, tot ce trebuie să faci este să pui împreună câteva arome care se completează natural și să lași contrastul dintre rece și cald să își facă treaba. Exact aceasta este ideea din spatele rețetei de iaurt bătut cu lămâie și pere caramelizate.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 29 septembrie 2026, Chef Nicolai Tand a pregătit un desert care pune în valoare unul dintre cele mai versatile ingrediente din bucătărie: iaurtul. Combinat cu lămâie și vanilie, acesta devine o cremă fină și aerată, peste care se așază pere caramelizate, gătite până capătă o textură moale și un gust bogat.

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Rezultatul este un desert echilibrat, potrivit atât pentru sfârșitul unei mese, cât și pentru momentele în care îți dorești ceva dulce, dar nu foarte greu.

Când ingredientele simple lucrează împreună

Farmecul acestei rețete stă în contrastul dintre texturi și temperaturi. Iaurtul rece și cremos de la Boni de tot aduce prospețime, în timp ce perele calde, caramelizate în unt, miere și zahăr brun, oferă profunzime și dulceață.

Lămâia joacă un rol important, pentru că adaugă o notă proaspătă care echilibrează caramelul și face desertul să pară mai ușor. Vanilia completează discret aromele, fără să le acopere.

Chef Nicolai Tand și Răzvan Simion la emisiunea Neatza

Chef Nicolai Tand și Răzvan Simion la emisiunea Neatza

Este una dintre acele rețete care demonstrează că deserturile simple pot fi la fel de elegante ca cele elaborate, atunci când ingredientele sunt bine alese și folosite corect.

Rețeta de iaurt bătut cu lămâie și pere caramelizate, un desert simplu și răcoritor, pregătit de Chef Nicolai Tand - Ingrediente

Preparatul este ușor de realizat și poate fi pregătit chiar și atunci când timpul este limitat.

Ingrediente

Pentru iaurt:

  • 600 g iaurt în stil grecesc cremos Boni de tot
  • 50–60 g zahăr pudră
  • coaja rasă fin de la 1 lămâie
  • 1 linguriță suc de lămâie
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • un praf foarte mic de sare

Pentru perele caramelizate

  • 3 pere coapte, dar ferme
  • 40 g unt
  • 60 g zahăr brun
  • 1 lingură miere
  • ½ linguriță scorțișoară
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 2 linguri apă

Rețeta de iaurt bătut cu lămâie și pere caramelizate, un desert simplu și răcoritor, pregătit de Chef Nicolai Tand - Mod de preparare

Iaurtul Boni de tot se pune într-un bol și se bate cu telul câteva minute, până capătă o textură foarte fină și aerată. Se adaugă zahărul pudră, coaja și sucul de lămâie, vanilia și un praf de sare, apoi se amestecă până la omogenizare. Crema se păstrează la frigider pentru cel puțin 30 de minute.

Între timp, perele se curăță și se taie în cuburi sau felii mai groase. Într-o tigaie se pun untul și zahărul brun și se lasă la foc mediu până începe să se formeze caramelul. Se adaugă apoi mierea, apa, scorțișoara și sucul de lămâie.

Perele se gătesc câteva minute în acest amestec, până devin aurii și lucioase, dar își păstrează forma.

Pentru servire, iaurtul se împarte în pahare sau boluri, iar deasupra se așază perele caramelizate și puțin din sosul format în tigaie. Desertul este și mai gustos atunci când perele sunt servite călduțe peste iaurtul rece.

Un ingredient versatil, potrivit pentru mult mai mult decât micul dejun

Iaurtul este unul dintre ingredientele care își găsesc locul cu ușurință în numeroase preparate, de la sosuri și marinade până la deserturi. În această rețetă, el devine baza unei creme simple și răcoritoare, care pune în valoare gustul fructelor. Produsele Boni de tot, disponibile în magazinele PENNY, aduc laolaltă calitatea și prețurile accesibile, fiind potrivite pentru mesele de zi cu zi. Datorită diversității sortimentelor disponibile, acestea pot fi folosite într-o varietate de preparate, de la micul dejun și gustări rapide până la deserturi sau rețete mai elaborate. Laptele proaspăt sau UHT, iaurturile clasice sau cu fructe, smântâna, chefirul, laptele bătut, telemeaua și cașcavalul sunt ingrediente versatile, care își găsesc ușor locul în bucătărie, fără să îngreuneze bugetul familiei.

În cazul acestui desert, iaurtul în stil grecesc este cel care oferă textura cremoasă și echilibrul necesar între prospețimea lămâii și dulceața perelor caramelizate. Este o dovadă că un desert reușit poate porni de la ingrediente simple, puse împreună exact cum trebuie.

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