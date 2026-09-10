Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului

Tiago Oțil a împlinit 5 ani, iar ziua lui a început cu o mulțime de surprize din partea părinților. Gabriela și Dani Oțil au mărturisit că 10 septembrie este cea mai importantă zi din viața lor.

Dani și Gabriela Oțil au devenit părinți pe 10 septembrie 2021. De atunci, viața lor a căpătat un alt sens. Acum, micul Tiago a împlinit vârsta de 5 ani, iar matinalului și soției acestuia nu le vine să creadă cât de repede a trecut timpul.

Tiago Oțil a împlinit 5 ani. Cum l-a surprins Gabriela Oțil de ziua lui

În drumul către grădiniță, Gabriela Oțil l-a fotografiat pe Tiago ținând în mână un balon cu cifra 5. „Este cea mai importantă zi din viața noastră. Oh, băiețelul meu! Acum ești un băiat mare!”, a transmis Gabriela Oțil pe rețelele sociale.

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La grădiniță, Tiago s-a bucurat de o piniata și de un tort, ambele în formă de avion.

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Tiago este un băiețel extrem de simpatic, care împărtășește pasiunea tatălui său pentru adrenalină. Fiul lui Dani Oțil este mereu încântat când practică diverse sporturi alături de tatăl său.

Gabriela Oțil trăiește alături de 2 Fecioare veritabile, Dani fiind născut la finalul lui august, iar Tiago la începutul lui septembrie. Gabriela Oțil a spus într-un interviu la Antena Stars că trebuie să fie mereu impecabilă în prezența celor două Fecioare analitice din viața lui: „La fizic seamănă cu mine, dar atitudine, vorbe la el, puțină golăneală, e leit taică-su. Eu nu mai pot cu ei doi în casă, trebuie să fiu mereu impecabilă pentru că remarcă orice. Sunt două Fecioare ca la carte”, a povestit Gabriela Oțil recent.

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De când a început să meargă și până în prezent, Tiago a avut mai multe apariții savuroase la Super Neatza. Cea mai recentă apariție a fost chiar de ziua tatălui său, când i-a spus lui Răzvan Simion că are un prieten la grădiniță pe nume Matei. „Unchiul” Răzvan i-a vorbit atunci lui Tiago despre prietenia dintre el și Dani.

„Să ai grijă de Matei pentru că așa cum interacționezi tu cu Matei acum, așa am interacționat și eu cu tatăl tău. Eram chiar mai mici decât tine și o să te învăț ceva care va fi sfatul nostru în privința longevității unei emisiuni de televiziune atât de iubite. De câte ori te supără Matei să știi că există împăcare. Și să știi că trebuie să-l accepți pe Matei, așa cum el îl va accepta pe Tiago. Și peste 40 de ani o să aveți cea mai mare familie de live din România alături de voi, să vă spună La mulți ani! E o lecție a longevității și a prieteniei!”, i-a spus Răzvan Simion lui Tiago.