Bruce Willis a transformat un teren gol din Caraibe într-un paradis cu trei case, patru piscine și un pavilion de yoga. Proprietatea s-a vândut cu 27 de milioane de dolari.

Cum arată paradisul de pe o insulă construit de Bruce Willis. Are 3 case și 4 piscine. S-a vândut cu 27 de milioane de dolari | Getty Images/ Instagram

Bruce Willis a transformat o bucată de teren neamenajat din Caraibe într-un adevărat paradis privat. Actorul a cumpărat aproape 3 hectare de teren pe insula Parrot Cay, din Insulele Turks și Caicos, iar în următorii patru ani a construit un complex spectaculos, cu trei case, patru piscine și un pavilion de yoga chiar pe malul mării.

Cum arată paradisul de pe o insulă construit de Bruce Willis

Proprietatea de lux a fost scoasă la vânzare în 2019 pentru 33 de milioane de dolari și, după câteva luni pe piață, a fost vândută pentru 27 de milioane de dolari. Tranzacția a fost una dintre cele mai importante vânzări imobiliare înregistrate în Turks și Caicos la acel moment.

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Bruce Willis a cumpărat proprietatea în anul 2000, când pe teren nu exista nicio construcție. Actorul a petrecut următorii patru ani pentru a transforma suprafața într-un refugiu privat de lux. Complexul este amplasat pe malul mării și se întinde pe mai mult de șapte acri.

Potrivit informațiilor publicate de Los Angeles Times, proprietatea are aproximativ 13.500 de metri pătrați de spații interioare, la care se adaugă mii de metri pătrați de terase și spații exterioare. Cele trei locuințe sunt construite în stil asiatic și au fost gândite astfel încât să ofere intimitate, dar și acces direct la peisajul tropical.

Casa principală are cinci dormitoare și un spațiu generos de zi, cu zone de interior și exterior care comunică între ele. Dormitorul matrimonial ocupă întregul etaj superior și are o terasă generoasă cu vedere spre ocean.

Pe proprietate se află și două vile pentru oaspeți, fiecare cu câte trei dormitoare. Astfel, membrii familiei și invitații puteau avea propriile spații, fără să renunțe la atmosfera de vacanță într-un resort exclusivist, scrie TimesofIndia.

Ce dotări are proprietatea privată

Dacă cele trei case nu sunt suficiente pentru a descrie luxul proprietății, complexul mai are patru piscine. Una dintre acestea era destinată copiilor și făcea parte dintr-o zonă de joacă amenajată cu o corabie de pirați.

În exterior exista și un pavilion de yoga amplasat chiar pe plajă, dar și zone pentru relaxare și divertisment. Proprietatea avea teren pentru volei pe plajă, spații pentru servirea mesei în aer liber și numeroase terase.

Complexul se afla în cadrul resortului COMO Parrot Cay, ceea ce le oferea proprietarilor acces la servicii specifice unui resort de lux, inclusiv servicii de tip butler și activități pe insulă.

Bruce Willis și-a vândut paradisul pentru 27 de milioane de dolari

În martie 2019, proprietatea a fost scoasă la vânzare pentru 33 de milioane de dolari. Câteva luni mai târziu, tranzacția s-a încheiat pentru 27 de milioane de dolari, cu aproximativ 18% sub prețul inițial solicitat.

Paradisul din Caraibe avea însă o valoare sentimentală aparte pentru Bruce Willis și soția sa, Emma Heming Willis. Cei doi s-au căsătorit pe insulă în 2009, iar în 2019 și-au reînnoit jurămintele chiar pe proprietatea pe care au transformat-o în refugiul familiei lor.

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Astăzi, proprietatea rămâne una dintre cele mai spectaculoase investiții imobiliare asociate celebrului actor. Un teren gol cumpărat în urmă cu mai bine de două decenii s-a transformat, în doar patru ani, într-un complex tropical cu trei case, patru piscine și acces direct la una dintre plajele spectaculoase din Parrot Cay.