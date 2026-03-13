Tiago Oțil, reacție savuroasă când Gabriela a criticat ținuta lui Dani Oțil. Pe cine a susținut micuțul: „Să nu ieși așa!”

Gabriela Oțil a publicat pe rețelele sociale imagini cu Dani Oțil purtând o ținută inedită. Reacția lui Tiago a fost de-a dreptul savuroasă.

Tiago este un mare susținător al tatălui său. În timp ce soția i-a criticat ținuta lui Dani Oțil, băiețelul a contrazis-o pe mama sa și și-a încurajat tatăl să poarte hainele în oraș.

În timp ce Gabriela Oțil s-a amuzat de ținuta soțului și i-a spus că e urâtă, în timp ce Tiago i-a spus tatălui: „Foarte bine că te-ai îmbrăcat așa!”.

Tiago Oțil, reacție savuroasă când Gabriela i-a criticat ținuta lui Dani Oțil. Pe cine a susținut micuțul: „Să nu ieși așa!"

Gabriela: De ce… de unde…. de la ce te-ai luat?

Dani: Am făcut mișto de Budescu la restaurant că s-a îmbrăcat așa, și ca să nu mai fac mișto mi-a făcut și mie unul.

Gabriela: Deci să fie mai mulți îmbrăcați urât.

Dani: E ultima modă. 2028.

Tiago: Foarte bine că te-ai îmbrăcat așa!

Dani: Bravo, tată! Mulțumesc, aprobat! Mă duc în oraș!

Gabriela: Nu! să nu ieși așa!

Tiago: Ieși așa

Gabriela: De fapt, ieși, ieși, e ok, că sunt asigurată!

Familia Oțil s-a mutat din casa de la Corbeanca într-un apartament din Nordul Capitalei, iar Tiago s-a adaptat rapid în noua locuință.

„Ne-am acomodat destul de ușor cu viața la oraș, ne priește. Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic. Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, a spus Gabriela Oțil pentru Spynews.ro.

Viața lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat complet de când a venit pe lume fiul lor. Cei doi radiază de fericire atunci când se află în preajma micuțului sau vorbesc despre el. Tiago s-a născut în septembrie 2021.

„El își dă mai mult cu părerea despre ținutele mele decât Dani. Este foarte atent la cum mă îmbrac, la cum mă machiez, la cum îmi fac părul, unghiile… Este super atent. (...) Este fecioară exact ca taică-su și este foarte atent la detalii. Chiar dacă pare că nu remarcă, ei sunt foarte atenți și atunci…” a spus Gabriela Oțil într-un interviu acordat pentru Revista Viva!

În august, de ziua lui Dani, Gabriela a făcut o mărturisire emoționantă și anume că nu s-ar fi gândit la începutul relației că va ajunge mama copilului prezentatorului:

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și “mama la copil”. Mulțumesc pentru ce am devenit azi!”, a transmis Gabriela Oțil.