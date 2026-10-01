Asia Express, lider detaşat de audiență. Cea mai spectaculoasă Cursă pentru Ultima Șansă, în locurile ce au inspirat Avatar

Asia Express a fost lider detaşat de audiență cu ediția din 20 septembrie 2026. Azi, cea mai spectaculoasă Cursă pentru Ultima Șansă se ține în locurile ce au inspirat Avatar.

În ediția de aseară, de la Antena 1 și AntenaPLAY, concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au ajuns în spectaculosul Phoenix Ancient City, unde lupta pentru Imunitatea Mică i-a pus în fața unei misiuni dificile. Echipele au fost nevoite să identifice patru persoane purtând costume ceremoniale Miao și ținute inspirate de vestimentația istorică Han, fiecare având o parte din simbolul păsării Phoenix. Într-o mulțime de turiști îmbrăcați tradițional, concurenții au trebuit să fie extrem de atenți la detalii și să parcurgă kilometri întregi prin oraș, fiecare identificare greșită însemnând timp pierdut și un efort fizic suplimentar. Imunitatea Mică a fost câştigată aseară de către Maurice și Connie, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Asia Express, lider detaşat de audiență cu ediția din 30 septembrie 2026. Cea mai spectaculoasă Cursă pentru Ultima Șansă, în locurile ce au inspirat Avatar

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:30 – 23:51, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a cincisprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 27% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.9 puncte de rating şi 19.8% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.1 puncte de rating şi 19.9% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 15.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5 puncte de rating şi 16.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating şi 15.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:55, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.2 puncte de rating și 22.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.7 puncte de rating și 24.8% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Asia Express – Drumul Mătăsii aduce una dintre cele mai spectaculoase ediții ale sezonului. Cursa pentru Ultima Șansă din etapa a patra îi va purta pe concurenți prin peisajele impresionante din Zhangjiajie, regiunea ale cărei formațiuni stâncoase au inspirat universul celebrului film „Avatar”. Va fi o cursă despre curaj, în care echipele vor trebui să își înfrunte temerile, să treacă prin probe memorabile și să adune cât mai multe medalii pentru a rămâne în competiție.

De această dată, fiecare provocare dusă la bun sfârșit va fi răsplătită cu o medalie de bronz, argint sau aur, în funcție de rezultatul obținut. Mai mult, concurenții vor avea ocazia să câștige și o medalie de platină, care poate schimba complet clasamentul. Alegerea le va aparține însă în totalitate: vor merge pe varianta mai sigură sau vor risca pentru a obține un rezultat mai bun?

Prima parte a cursei se va desfășura în Zhangjiajie Grand Canyon, unul dintre locurile emblematice ale Chinei, unde mii de turiști vin să admire peisajele spectaculoase și să își testeze curajul. Aici, concurenții vor avea de traversat un pod de sticlă suspendat deasupra canionului, vor fi provocați să escaladeze o stâncă și vor trebui să își învingă teama de înălțime pentru a traversa o tiroliană impresionantă.

Însă curajul nu va fi suficient. Unele probe le vor solicita și atenția, memoria și capacitatea de a lua decizii sub presiune. Cu fiecare provocare, echipele vor trebui să cântărească atent cât sunt dispuse să riște pentru o medalie mai valoroasă, într-o cursă în care diferența dintre bronz, argint și aur poate deveni decisivă.

După experiențele de la Grand Canyon, cursa va continua prin Zhangjiajie, unde echipele vor descoperi noi locuri și vor avea de îndeplinit misiuni în care rapiditatea și spiritul de observație vor conta la fel de mult ca rezistența fizică. Concurenții vor ajunge și la 72 Qilou, un loc spectaculos, cunoscut pentru arhitectura sa impresionantă și pentru numărul mare de vizitatori.

Aici, într-o atmosferă complet diferită de cea a canionului, îi va aștepta o nouă provocare. Pentru a obține ultimele medalii ale cursei, echipele vor trebui să descifreze codurile unor seifuri, pornind de la indicii ascunse printre oamenii și atracțiile locului. Nu vor lipsi nici preparatele tradiționale chinezești, iar unele dintre ele le vor pune din nou curajul la încercare. Pentru a afla un indiciu esențial, concurenții vor trebui să guste un preparat al cărui miros nu va fi deloc ușor de ignorat.

De la înălțimile amețitoare ale canionului până la străzile aglomerate și preparatele neobișnuite din Zhangjiajie, Cursa pentru Ultima Șansă va aduce laolaltă locuri iconice, probe memorabile și momente în care concurenții vor fi nevoiți să își depășească propriile limite.

Cine va avea curajul să riște pentru medalia de platină, ce echipă va reuși să adune cele mai valoroase medalii și ce culoare va avea eșarfa de pe Drumul Mătăsii? Telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Şi săptămâna viitoare, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 30 septembrie 2026