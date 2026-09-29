Cum arată unele dintre cele mai scumpe case ale vedetelor și miliardarilor. Cine locuiește în proprietatea de 2 miliarde de dolari

Vedetele și miliardarii lumii locuiesc în proprietăți care depășesc orice imaginație. De la vile spectaculoase cu piscine și priveliști către ocean până la un adevărat zgârie-nori transformat în reședință privată, sumele asociate acestor case ajung la sute de milioane și chiar miliarde de dolari.

Cum arată unele dintre cele mai scumpe case ale vedetelor și miliardarilor | Profimediaimages.ro

Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Adele, Kim Kardashian, Beyoncé și Jay-Z, Bill Gates sau Jeff Bezos se numără printre numele asociate unor proprietăți impresionante.

Kylie Jenner a plătit 36,5 milioane de dolari pentru proprietatea din Holmby Hills

Kylie Jenner și-a cumpărat impresionanta proprietate din Holmby Hills, Los Angeles, în 2020, pentru 36,5 milioane de dolari. Reședința are peste 15.000 de picioare pătrate, șapte dormitoare, numeroase băi, apartamente pentru oaspeți și o zonă exterioară spectaculoasă, cu piscină. Proprietatea fusese scoasă inițial la vânzare pentru 55 de milioane de dolari, scrie Los Angeles Times.

Cristiano Ronaldo a investit, la rândul său, o avere în noua sa proprietate din Quinta da Marinha, Cascais. Costurile proiectului ar fi ajuns la aproximativ 35 de milioane de euro. Vila are opt dormitoare, piscină infinity și acces la o plajă privată, notează idealista.com.

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Adele a cumpărat fosta proprietate a lui Sylvester Stallone

În 2022, Adele a cumpărat impresionanta proprietate a lui Sylvester Stallone din Beverly Park pentru 58 de milioane de dolari. Suma este cu atât mai interesantă cu cât locuința fusese scoasă inițial la vânzare pentru 110 milioane de dolari, potrivit Los Angeles Times.

Kim Kardashian este asociată cu celebra proprietate minimalistă din Hidden Hills. Ea și Kanye West au cumpărat inițial casa pentru 20 de milioane de dolari, iar după renovări proprietatea a ajuns să fie prezentată drept o reședință de aproximativ 60 de milioane de dolari. Kim a păstrat locuința după divorț, notează admiddleeast.com.

Nici The Weeknd nu s-a uitat la bani atunci când și-a ales casa. Artistul a plătit 70 de milioane de dolari pentru o proprietate din Bel Air de aproximativ 33.000 de picioare pătrate. Vila include piscină interioară, sală de cinema, studio muzical, sală de fitness, saună și hammam, scrie architecturaldigest.com.

Beyoncé și Jay-Z au plătit 200 de milioane de dolari pentru casa din Malibu

Una dintre cele mai spectaculoase tranzacții imobiliare din lumea celebrităților îi are în centru pe Beyoncé și Jay-Z. Cei doi au plătit 200 de milioane de dolari în 2023 pentru proprietatea lor din Malibu, proiectată de celebrul arhitect japonez Tadao Ando. La momentul tranzacției, suma a stabilit recordul pentru cea mai scumpă locuință vândută în California, record depășit ulterior, potrivit Los Angeles Times.

Bill Gates locuiește în celebra Xanadu 2.0, proprietatea sa de pe malul lacului Washington. Reședința este estimată la aproximativ 130 de milioane de dolari și dispune, printre altele, de o piscină de 60 de picioare cu sistem audio subacvatic, o bibliotecă uriașă și o sală de recepții în care pot încăpea aproximativ 150 de persoane, scrie architecturaldigest.com.

Jeff Bezos și-a construit, la rândul său, un adevărat imperiu imobiliar pe exclusivista Indian Creek Island, în Florida. Fondatorul Amazon a cumpărat trei proprietăți în zonă, investiția totală ridicându-se la peste 230 de milioane de dolari, scrie traded.co.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este proprietarul Château Louis XIV, impresionanta reședință din apropierea Parisului cumpărată în 2015 pentru aproximativ 300 de milioane de dolari. În ciuda aspectului de palat vechi de secole, proprietatea a fost construită în secolul XXI, notează theguardian.com.

Antilia, casa lui Mukesh Ambani, duce luxul la un alt nivel

De departe cea mai spectaculoasă proprietate din această selecție este Antilia, reședința miliardarului indian Mukesh Ambani și a familiei sale din Mumbai.

Clădirea are 27 de etaje și aproximativ 37.000 de metri pătrați. Printre dotările sale se numără spații pentru 168 de mașini, piscine, spa, sală de cinema și trei heliporturi. Guinness World Records o prezintă drept cea mai scumpă casă privată construită, costurile fiind estimate la aproape 2 miliarde de dolari, scrie guinnessworldrecords.com.

De la proprietățile de zeci de milioane de dolari ale starurilor internaționale până la reședința spectaculoasă a familiei Ambani, casele bogaților lumii arată cât de departe poate ajunge piața imobiliară de ultra-lux.

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